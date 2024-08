Venemaal kukkus alla pommitaja Tu-22M3

Väljaanne Ukrainska Pravda vahendas, et Venemaal Irkutski oblastis kukkus alla strateegiline pommitaja Tu-22M3.

Pommitaja allakukkumisest teatas kõigepealt Vene riiklik uudisteagentuur Ria. Vene kaitseministeerium kinnitas, et Irkutski oblastis kukkus alla pommitaja Tu-22M3.

Väidetavalt oli õnnetuse põhjuseks tehniline rike.

Irkutski oblast asub Venemaal Siberi föderaalringkonnas. Oblasti lähistel asub Baikali järv.

Tu-22M3 võeti Nõukogude Liidu poolt kasutusele 1970. aastatel. Venemaa on neid lennukeid varem kasutanud Süüria, Tšetseenia ja Gruusia pommitamiseks.

Algselt oli see pommitaja mõeldud USA lennukikandjate ja neid kaitsva laevade grupi ründamiseks tiibrakettidega. Konkreetne lennuk suudab lennata kuni kaks korda üle heli kiiruse ehk kuni 2300 kilomeetrit tunnis.

Meedias on varem levinud väited, et Venemaal on selliseid lennukeid alles ligikaudu 60. Tu-22M3 suudab endaga kaasas kanda kuni 24 000 kilogrammi relvastust