Elering paigaldab Saaremaa ja Muhu vahele teise merekaabli

Kaabli paigaldus läheb maksma 7,3 miljonit eurot ja see võimaldab pärast kaabli pingestamist maha võtta väinatammil oleva mastidel õhuliini, mis on aastakümneid lindudel ohtlik olnud.

Viie kilomeetri pikkune merekaabel lastakse vette ühes tükis spetsiaalselt selleks ette nähtud laevalt.

"Täna hommikul alustati kaabli ujutamisega selle lõplikku asukohta," ütles Eleringi juhatuse liige Reigo Kebja. "Tulenevalt asjaolust, et Väikese väina sügavus seal kaablitrassil on ca 1,5 meetrit, siis see kaablipaigalduslaev ise asub sellest kohast ligi 10 kilomeetri kaugusel ning kaabel ujutatakse väiksemate abialuste abil selle lõplikusse asukohta."

Ta lisas, et loodetavasti saab pühapäeva õhtuks kaabel oma lõplikku asukohta ujutatud ning seejärel ka mere põhja paigaldatud.

"Uue kaabli plaanime kasutusse võtta sügise jooksul, orienteeruvalt september-oktoober ja seejärel on võimalik asuda demonteerima ka Väikese väina tammil olevaid õhuliini ja maste," lausus Kebja.