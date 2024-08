Huvi Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis õppimise vastu on kasvanud

Tartu Ülikooli Pärnu kolledž võtab sel aastal vastu ligi 300 uut üliõpilast, avaldusi õppima asumiseks laekuus 838.

"Seda on veidi rohkem kui eelmisel aastal. Nii et kokkuvõttes võibki öelda, et kõikidel erialadel oli esitatud avalduste arv ehk kandideerimine ja konkurss veidi suurem kui eelmisel aastal," ütles Pärnu kolledži õppejuht Tiina Viin ERR-ile.

Viina sõnul näitab tema töökogemus, et ülikoolis õppimise vastu kasvab huvi keerulisematel aegadel.

"Kui majanduses on heitlikud olud ja olud on keerulisemad, siis inimesed hakkavad rohkem väärtustama teadmisi ja haridust. Siis muutub õppimine olulisemaks," lausus Viin.

Kolledžis on kokku kaheksa eriala, neist neli bakalaureuse ja neli magistri õppekava.

"Kõige populaarsem oli tasuta magistrikava teenuse disain ja juhtimine, mis oli ka Tartu Ülikoolis ühe kõrgema konkursiga. Seal oli üle kuue inimese ühele õppekohale. Ja siis olid veel väga populaarsed bakalaureusekavad disainmõtlemine ja digiturundus, samamoodi ka sotsiaaltöö korraldus ja rehabilitatsioon ja ettevõtlus ja projektijuhtimine," loetles Viin.

Viin ütleb, et varasemast vähem tullakse otse gümnaasiumist õppima turismi- ja hotelliettevõtlust. Seevastu on selle eriala vastu üha rohkem huvi hakanud tundma juba töötavad inimesed.

Pärnu Kolledž on viimastel aastatel avanud ka mitu uut õppekava.

"Need on kõik tasulised õppekavad. Kaks nendest on magistrikavad: isikupõhine sotsiaalne innovatsioon ja persoonibrändipõhine juhtimine. Ja bakalaureusekavas on digiturundus ja disainmõtlemine. Need on olnud päris huvipakkuvad õppijate seas," sõnas Viin.

Pärnu kolledžis õpib kokku ligi 800 üliõpilast.