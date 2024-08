Harrise kandidatuur innustab aktiviste mobiliseerima mustanahalisi valijaid

Mustanahalised aktivistid alustavad mitmes USA osariigis bussituure ja koguvad miljoneid dollareid, et suurendada valijate kaasatust ja mobilisatsiooni võtmetähtsusega osariikides, et toetada asepresident Kamala Harrise presidendikampaaniat enne novembri valimisi.

Reuters rääkis enam kui tosinaga gruppidest, kes püüavad valijate aktiivsust tõsta läbi digitaalsete kampaaniate, ukselt uksele käimise ja vähese hääletamisaktiivsusega valijate kõnetamise kaalukausiosariikides.

Mustanahalised valijad mängivad valimistel olulist rolli, kuna nii Harris kui ka vabariiklaste kandidaat Donald Trump püüavad nende toetust, mis võib otsustada valimistulemused osariikides, kus tulemused on oodatavalt väga tasavägised.

Mustanahalisi valijaid on ajalooliselt peetud Demokraatliku Partei kõige lojaalsemaks valijablokiks. Kuid mustanahaliste toetus president Joe Bidenile on selle aasta alguses langenud, peamiselt majanduslike küsimuste tõttu, nagu kõrge inflatsioon ja elukalliduse tõus, samuti rassilise õigluse jõupingutuste vähese edu tõttu.

Harris, kellest saaks esimene mustanahaline naine ja lõuna-aasia päritolu USA president, juhib nüüd 42 protsendiga. Trumpi toetus on vastavalt augustikuu Reuters/Ipsos küsitlusele 37 protsenti. Kuid eksperdid ja aktivistid ütlesid, et tõeliseks väljakutseks saab elevuse muutmine valimisaktiivsuseks.

LaTosha Brown, Black Voters Matter Fundi kaasasutaja, ütles, et organisatsiooni töö on oluline mustanahaliste valijate aktiveerimiseks Georgias, lõunaosariikides ja kaalukausiosariikides. Browni organisatsioon alustab valijate mobiliseerimiseks bussituuri, mis hõlmab 20 osariiki. Organisatsioon plaanib täita kaks bussi ja 20 väikebussi vabatahtlikega.

Georgias, osariigis, mis aitas kindlustada Bideni 2020. aasta valimisvõidu ja kaks USA Senati demokraatide kohta, plaanivad aktivistid taas mobiliseerida multirassilise valijate koalitsiooni.

Black Voters Matter Fund teeb koostööd enam kui 100 kohaliku kogukonna grupiga üle Georgia ja teiste osariikide, et tugevdada valijate mobiliseerimise jõupingutusi, mis Browni sõnul aitavad neil jõuda hinnanguliselt 10 miljoni valijani.

Makiah Reeves, 22-aastane õendustudeng Georgias, plaanib liituda sadade vabatahtlikega bussituuril, et motiveerida noori mustanahalisi valijaid, kes tema arvates on endiselt ükskõiksed. Ta osaleb noortele suunatud kampaanias, mis hõlmab üritusi ajalooliselt mustanahaliste kolledžites. "Paljud noored ütlevad, et nad lihtsalt ei taha hääletada, see peab muutuma," ütles Reeves.

Eelmisel nädalal moodustasid üheksa advokaadirühma Black Power Voters Alliance'i, et mobiliseerida 1,6 miljonit mustanahalist valijat seitsmes osariigis.

Sellised rühmad nagu BlackPAC, vasakpoolne poliitiline tegevuskomitee, suunavad oma valijate kaasamise jõupingutustesse miljoneid dollareid. BlackPAC ütles, et kulutab 30 miljonit dollarit mustanahaliste valijate kaasamiseks kaalukausiosariikides.

Harrise suurest entusiasmist hoolimata püsib oluline erinevus tõenäolise valimisaktiivsuse vahel nooremate ja vanemate mustanahaliste valijate seas, ütles avaliku arvamuse uurimisfirma HIT Strategies tegevjuht Terrance Woodbury.

"Alla 50-aastased mustanahalised valijad moodustavad rohkem kui poole valijaskonnast ja on endiselt kõige väiksema valmisaktiivsusega," ütles Woodbury, lisades, et teadlased jätkavad põhjuste uurimist.