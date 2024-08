ERR USA-s: demokraatide kongress kaasab erinevate riikide, ka Eesti esindajaid

Demokraatide parteikongressil astus teisipäeval lavale endine riigipea Barack Obama, kes ütles täismajale, et Kamala Harris on presidendiametiks valmis ning vabariiklase Donald Trumpi tagasivalimine oleks riigile ohtlik.

"Me ei vaja veel nelja aastat räuskamist, jonnimist ja kaost. Oleme seda filmi varem näinud ja me kõik teame, et järjefilmid on tavaliselt halvemad. Ameerika on uueks peatükiks valmis. Ameerika on valmis paremaks looks. Oleme valmis president Kamala Harriseks," kõneles Obama.

Obama võttis kõne ajal Trumpi korduvalt sihikule ja viskas vabariiklaste presidendikandidaadi üle nalja.

"Tegemist on 78-aastase miljardäriga, kes ei ole lõpetanud hädaldamist oma probleemide üle. Ja seda hetkest, mil ta üheksa aastat tagasi kuldse eskalaatoriga sõitis. See on olnud pidev kaebuste ja hädaldamiste jada, mis on muutunud nüüd veel hullemaks, kuna ta kardab Kamalale kaotada," rääkis Obama.

Iga päev astub Chicagos toimuval parteikongressil lavale nimekaid demokraate, kuid kongress ulatub põhisaalist ka väljapoole, kaasates riike üle maailma, sealhulgas ka Eestit.

"Minu kui diplomaadi ja teiste kolleegide jaoks annab kahtlemata selline suurpartei kongressi külastamine suurepärase võimaluse suhelda nende tipp-poliitikutega, nii nendega, kes on tipp-poliitikud osariikide tasemel, kui ka riigi tasemel, otse, ilma filtrita. Näha ja kuulda seda, mida mõeldakse juba järgmiste ja ülejärgmiste sammude kohta, millest võib-olla Washingtonis nii-öelda kabinetis kohtudes küsides alati ei räägitagi," selgitas Eesti suursaadik USA-s Kristjan Prikk.

Lisaks poliitikutele on Chicagos kohal kõik suuremad USA ajakirjandusväljaanded ning Priki sõnul annab see ainulaadse võimaluse levitada Eesti seisukohti.

Kolmapäev on demokraatide kongressil kolmas ja ühtlasi eelviimane päev, mil oma kõnega pöörduvad parteikaaslaste poole mõjukad demokraadid nagu Nancy Pelosi ja Bill Clinton. Ülesastumist oodatakse ka värskelt asepresidendikandidaadilt Tim Walzilt.