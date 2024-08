Borrell: Venezuelat ähvardab tõsine kriis, kui Maduro ei suuda valimisvõitu tõestada

Venezuela võib peagi sattuda tõsisesse kriisi, kui riigi president Nicolas Maduro väidab jätkuvalt, et ta võitis 28. juulil toimunud üleriigilised valimised, ilma et suudaks seda tõestada, avaldades kõik valijate nimekirjad, hoiatas EL-i välispoliitika juht Josep Borrell esmaspäeval, 19. augustil.

"Kui Maduro jätkuvalt väidab, et ta võitis, ja ei taha mõista, et rahvusvaheline kogukond ei tunnusta tulemusi ilma kontrollita, võib Venezuela sattuda tõsisesse kriisi – me kõik püüame seda vältida," ütles Borrell.

Borrell nimetas seda selgeks negatiivseks märgiks, et Maduro keeldub näitamast valijate nimekirju. "Ta oleks pidanud seda juba tegema, tal on olnud aega," ütles ELi välispoliitika juht. "Kui tulemusi ei kontrollita, ei saa neid tulemusi aktsepteerida," lisas ta.

Hetkel pole ükski lääneriik astunud samme Maduro vastu. Eeldatakse, et EL ei tee seda samuti, kuid tõenäoliselt arutatakse teemat EL-i välisministrite kohtumisel järgmisel nädalal Brüsselis.

Borrell kommenteeris ka Maduro kriitikat tema aadressil. Maduro väitis varem augustis, et EL-i välispoliitika juht on EL-i ja maailma häbiplekk. "Härra Borrell on häbiplekk, kes viis Ukraina sõtta ja nüüd peseb käed sellest puhtaks; ta vaikib Gaza veresauna ees," ütles Maduro varem.

"Ma tean, et Maduro on mulle pühendanud väga südamlikke sõnu. See pole esimene kord, kuid ma pean samale rõhuma – kui tulemusi ei saa kontrollida, siis ei saa neid ka aktsepteerida, ja hetkel pole need kontrollitavad," rõhutas Borrell.

Ta märkis ka, et Venezuela opositsioon on suutnud koguda 80 protsenti või rohkem valijate nimekirjadest, mis annab pildi, mis on radikaalselt erinev sellest, mida Maduro väidab.

Borrell nimetas sarkasmi tipuks, et Maduro on palunud Venezuela ülemkohtul ennast kaitsta. "Ma ei tea, mida (ülemkohus) otsustab, sest selle ülesanne pole valimistulemuste lugemine," hoiatas Borrell.

Ta kutsus inimesi üles ootama ja vaatama, mis lähiajal juhtub, meenutades, et seni on vahistatud üle 2000 inimese ja repressioonid suurenevad, väljendades ka usku, et rahvusvaheline kogukond jätkab surve avaldamist Maduro režiimile.