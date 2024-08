Haridusministeerium teeb täiskasvanute kutseõppe osaliselt tasuliseks

Haridusministeerium tahab 2025. aastal algavast õppeaastast muuta täiskasvanute kutseõpingud osaliselt tasuliseks. Tasuliseks muutuks kutseõpe ühtlasi neile, kelle sama taseme kutseõppe lõpetamisest on möödas vähem kui viis aastat ning neile, kellel on ülikooli lõpetamisest möödas vähem kui kümme aastat.

Eelmisel õppeaastal kutseharidust omandavatest õpilastest üle 90 protsendi olid vanemad kui 19-aastased ning üle 60 protsenti vanemad kui 25-aastased. Kutseõppuritest veerandil on kõrgharidus juba käes.

Haridusministeeriumi kutsehariduse ja -oskuste poliitika osakonna juhataja Triin Laasi-Õige sõnul ei laieneks regulatsioon kõigile täiskasvanud õppijatele.

"Me ei adresseeri mitte täiskasvanut õppijana, vaid me adresseerime mingisuguseid konkreetseid kriteeriume. Ehk on sariõppimine, on kõrghariduse järgne madalamale tasemele suundumine, kus me näeme, et peaks jääma teatud ajalõtk ja me adresseerime ka õppija õpikäitumist," selgitas Laasi-Õige ERR-ile.

Laasi-Õige sõnul on täiskasvanute eesmärgid kutseõppesse kandideerimisel erinevad. Paljud soovivad teha karjääripööret, kuid mitmed tahavad ka lihtsalt uusi praktilisi oskusi omandada.

Aastate jooksul on ka välja kujunenud teatud erialad, kus lõpetajate tööhõive on madal.

"Joonistuvad küll välja paljuski need erialad, kus õppijad on pea sajaprotsendiliselt täiskasvanud," ütles Laasi-Õige. "Meil on tõesti käsitöö, aiandus, rätsepatöö, looduskeskkond, giidindus. Ja kui me vaatame nende erialast rakenduvust, siis need erialase rakendumise numbrid, nii-öelda ka ametliku statistika kohaselt, on ikkagi väga väikesed."

OSKA vanemanalüütik Siim Krusell ütles, et täiskasvanud kutseõppurite puhul on märgata suuremat huvi õpitu vastu võrreldes kuni 18-aastaste õppijatega.

"Nüüd eraldi küsimus ongi see, et kas see huvi rakendub ka hiljem erialase rakendumisena või ta siis jääb oskuseks, mida kasutatakse näiteks hobina," tõdes Krusell.

"Põhjuseid, miks erialaselt ei rakenduta on tegelikult ju erinevaid. Ühelt poolt võib tuua selle, et inimese õppima mineku eesmärk ongi algusest peale tegeleda õpituga kui hobina. Teiselt poolt võib ka nii olla, et minnakse küll õppima sooviga hiljem ka tööalaselt õpitut rakendada, aga siis selgub, et majanduses pole piisavalt nõudlust," lisas Krusell.

Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus on üks Eesti suurimaid kutseõppeasutusi. Kooli õppedirektor Kristi Aron ütles, et üle poole sel suvel kandideerinutest on täiskasvanud.

"Kandideeris meile 1201 täiskasvanut ja eelmisel aastal 1191 täiskasvanut. Ja üldse oli esimese prioriteediga kandideerijaid kokku 1800, mis tähendab seda, et üle 60 protsendi on meil täiskasvanud õpilaskandidaadid," rääkis Aron.