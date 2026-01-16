Huvi Ida-Viru kutsehariduskeskuse talvise vastuvõtu suhtes jäi napiks

Ida-Viru kutsehariduskeskuse talvisel vastuvõtul jäid ligemale pooled kohad täitmata, kuna Narvas, Sillamäel ja Jõhvis tegutsev kool keskendub senisest rohkem eestikeelsele õppele. Samuti ei täitunud kooli lootus, et õppima tuldaks väljastpoolt maakonda.

Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse talvisel vastuvõtul oli 300 õppekohale vaid 170 kandidaati. Vähese huvi põhjusi oli kutsehariduskeskuse turundusjuhi Virve Linderi sõnul mitu.

"Lisaks paljuräägitud eestikeelsele õppele on meile väljakutseks ka see, et kutsehariduse reformi käigus on nüüd inimestel peal piirangud, et ei ole võimalik täiskasvanud õppijal enam piiramatult järjest erinevaid erialasid omandada," rääkis Linder.

Lisaks on probleem selles, et nagu mujalgi, väheneb ka Ida-Virumaa elanikkond.

"Meie suur lootus oli, et suudame meelitada siia väljapoolt Ida-Virumaad eestikeelset õppijat, aga nagu talvise vastuvõtu kogemus näitas, peame selle nimel veel vaeva nägema," sõnas Linder.

Koolil on kavas aidata neid, kes ei suuda eesti keeles õppida.

"Me oleme seadnud eesmärgiks, et nendel õppijatel, kes ei valda piisavalt eesti keelt, tõstame valikmoodulid, mis puudutavad eestikeelset õpet ja eesti keele õpet, õppe algusesse, et võimaldada neil kõigepealt eesti keelt järele aidata," selgitas Ida-Viru kutsehariduskeskuse õppejuht Kristi Aron.

Vähese huvi tõttu avatakse Ida-Virumaa kutsehariduskeskuses algul plaanitud 17 rühmast vaid seitse.

Kokku õpib Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse kolmes õppekohas üle 2000 õppuri.