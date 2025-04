Kutsehariduse õppemaks võib olla aastas maksimaalselt 5100 eurot

Alates 1. septembrist muutub kutseõpe osaliselt tasuliseks sarnastel alustel nagu on tasuline kõrgharidus. See tähendab, et maksta tuleb mitte-eestikeelsete erialade eest ehk kutseõppe puhul tuleb hakata maksma venekeelsete õppekavade eest.

Samuti tuleb maksta siis, kui lähed omandama kas teist kutset või pärast ülikooli lõpetamist kutsekooli.

Kui järjest liikuda kõrgema taseme poole, siis õpe jääb jätkuvalt tasuta ehk riigieelarvest tasustatavaks. Ja kui viis aastat on möödas õpingute lõpetamisest kutsehariduse sama taseme tasemeõppes, siis on jälle riigieelarvest võimalik sinna tasemeõppesse uuesti õppima minna," rääkis haridusministeeriumi kutsehariduse valdkonna juht Marit Kuusk.

Sellise ajaraami eesmärk on tema sõnul see, et viie aastaga jõuab õpitut piisavalt rakendada, kõrghariduse puhul on see ajaperiood 10 aastat.

Kutseõppe ühe ainepunkti ehk EKAP-i hind jääb vahemikku 35 kuni 85 eurot. Kui enamasti on ühe aine maht aastas 60 EKAP-it, jääks aastane õppemaks 2100 ja 5100 euro vahele. Ainus erand on muusika ja esituskunstide õppekavarühm, kus EKAP-i hind on vahemikus 200 kuni 215 eurot, mis teeb aastas umbes 12 000 eurot. Kõrgem hind on tingitud sellest, et sellel erialal on suurem rõhk individuaalõppel ja kulu õpetajale on sellevõrra suurem kui erialadel, kus õpitakse rühmades.

Kuusk märkis, et ülikoolides kasutatav EAP ja kutsehariduse EKAP on sarnaste alustega – mõlemad sisaldavad 26 tundi õppija tööd.

Lisaks võttis haridusministeerium määrade aluseks need tingimused, mille põhjal maksab riik koolidele toetust.

"Selle konkreetse mudeli põhjal me arvestame täna kutseõppeasutustele eelarve, mille me neile tegevustoetuste käskkirjaga välja maksame ja mida kool kasutab õppe läbiviimiseks. Võtsime need aluseks piirmäärade kehtestamisel ehk nii nagu riik maksab koolidele, nii on ootus, et enam-vähem õppija maksab ühe ainepunkti eest koolile," selgitas Kuusk.

Seega sisaldab EKAP nii kulu hariduse andmisele, õppematerjalidele, tööjõule, aga ka näiteks kulu ruumidele, õpilaspiletile ja koolimaja haldamisele.

Milliseks kujuneb iga konkreetse eriala maksumus, on koolide otsustada.

"Eeldus on see, et koolid ikkagi väga arvestavad õppijate võimalustega ja ma arvan, et pigem sellist maksimumi EKAP-i hinnaks ei panda, vaid proovitakse leida selline summa, et koolis saaksid kulud kaetud, aga tohutud kasumimarginaali ei ole lubatud sinna sisse panna ja see kindlasti ei ole ka koolide eesmärk," rääkis Kuusk.

Kuusk tõi näiteks, et mõne valdkonna puhul, näiteks metsanduses, ongi õpe kallim tulenevalt vahenditest, mida tuleb õppimisel kasutada. Samas näiteks majandusega seotud erialad, kus õppevahendeid ülemäära palju vaja ei ole, läheneb ühe EKAP-i hind pigem 35 eurole. Lisaks määrab hinna muidugi õppe maht.

Kuigi tasuline kutseõpe hakkab kehtima selle aasta 1. septembrist, on alla 26-aastastel viieaastane üleminekuaeg. Ehk aastani 2030 on võimalik veel tasuta erialade vahet valida, et ei katkeks kellegi plaanitud õpitee, sest ei teatud arvestada tasulise õppega.