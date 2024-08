Postiprügikastid ei pruugi Tallinnast kaduda

Tallinn lõpetas küll lepingu postiprügikastide omanikuga, kuid see ei tähenda ilmtingimata, et tulevikus pealinna postide küljes asuvaid prügikaste ei näe. Millised prügikastid tulevikus Tallinnas on, sõltub palju hangetel osalejate pakkumistest.

Kuigi veel kuu aega tagasi võis jääda mulje, et Tallinn asendab demonteerivad postiprügikastid mingit muud sorti lahendusega ning pigem liigutakse prügi liigiti kogumise suunas, siis praegu on võimalik, et uued prügikastid pannakse samamoodi postide külge – küll tuleb neid vähem ja ilma reklaamideta; samuti peaksid need olema senistest kobakatest kastidest väiksemad, ütles ERR-ile Tallinna abilinnapea Pärtel-Peeter Pere (Reformierakond).

Millised uued prügikastid olema saavad, selgub hangetega. Kui hankel osalejad pakuvad postiprügikaste, siis on võimalik, et neid näeb Tallinna linnapildis ka edaspidi. Esimeste hangetega ostetakse ühe auguga ehk tavapäraseid prügikaste; kui Tallinn kuulutab välja suurema raamhanke, mis ei hõlma ainult uusi prügikaste, vaid laiemalt linnamööblit, siis soovitakse osta nii ühe kui ka kolme auguga ehk liigi kogumiseks mõeldud kaste, ütles Pere.

"Linnamööbli raamhange on ettevalmistamisel. Selle alusel hakatakse prügikaste paigaldama ilmselt järgmisel aastal. Küll aga on linnaosavalitsused vajadusel valmis kiirelt korraldama ostumenetlused nendesse kohtadesse prügikastide paigaldamiseks, kus vajadus tekib," lausus abilinnapea.

Vahepealsel ajal prügikastid linnaruumist ei kao.

"Keskkonna- ja kommunaalametil on 3650 avalikus linnaruumis asuvat prügikasti. Lisaks veel linnaosavalitsuste endi kastid. Näiteks Lasnamäe linnaosa valitsuse hoolduses on 415 prügikasti ning 57 koerte ekskrementkasti. Kesklinna linnaosas on lisaks keskkonna- ja kommunaalameti hallatavatele prügikastidele 412 prügikasti, mida haldavad linnaosavalitsuse koostööpartnerid," ütles Pere.

Uute prügikastide hind võib kerkida üle poole miljoni euro

Seni postiprügikaste hallanud välireklaami ettevõte Prisma NET, kellel oli Tallinnas üle 2000 postiprügikasti, tegeleb praegu nende demonteerimisega. Linnale on ettevõte öelnud, et eemaldab prügikastid hiljemalt augusti lõpuks

Prisma NET soovis linnaosadega sõlmitud lepinguid muuta, kuna ei tulnud seniste tingimustega enam ots otsaga kokku, kuna maksid eri lepingute peale kokku linnale umbes 60 000 eurot aastas ka renti. Kui Tallinn polnud nõus, pakkus Prisma NET võimalust, et müüb kõik prügikastid 200 000 euro eest linnale, kuid ka sellest keelduti. Ühe prügikasti hinnaks oleks see teinud umbes 150 eurot.

Kui palju täpselt uued prügikastid Tallinnale maksma lähevad, on keeruline öelda, sest need hangitakse raamhankega, ütles Pere.

"Selle alusel prügikastide tellimine sõltub konkreetsest vajadusest, isegi kui oleme paika pannud suurima piirmäära. Lõplik prügikastide maht raamlepingu jaoks sõltub sellest. kuidas lepime kokku 2025. aasta eelarve. Minu ettepanek eelarvekõnelusteks on kulutada umbes 650 000 eurot uute prügikastide ostuks ning iga-aastane tühjendamiskulu suureneks sarnases summas," lausus Pere.

Selge on see, et uute prügikastide külge reklaame kinnitama ei hakata.

"Postiprügikastid ei olnud alati ka kohtades, kus neid päriselt prügi kogumiseks vaja oli, vaid asukohad olid lihtsalt reklaamide eksponeerimiseks sobivad," nentis Pere.

Reklaamid tahab uus võimuliit eemaldada ka trammidelt-trollidelt-bussidelt, see on kirjas ka koalitsioonileppes. Pere sõnul ei hakata edaspidi reklaame paigutama ühistranspordi akendele, et mitte varjata sõitjate vaatevälja.