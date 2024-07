Pere: Tallinn ei upu prügisse, oleme valmis muutusteks

Tallinna abilinnapea Pärtel-Peeter Pere rahustas "Vikerhommikus" linnaelanikke, et postiprügikastide kadumise tõttu ei mattu Tallinn prügisse, kuid on valmis ajutisele prügikriisile reageerima. Pere rõhutas, et uued prügikastid tellitakse ning paigaldatakse vastavalt linna jäätmekavale.

Abilinnapea rõhutas saates, et prügikastidega seotud muudatused ei tulnud linnale üllatusena ja linnavalitsus on valmis selleks.

"Rahu, ainult rahu. Tallinn ei mattu prügisse, ei praegu ega ka sügisel. Meil oli teada, et need lepingud kas aeguvad või soovib ettevõte need varem ära lõpetada. Me oleme selleks valmis. Meie jaoks on tavaline töögraafik, et meie jaoks ei tulnud see niivõrd suure üllatusena ja augustis oskame juba täpsemalt öelda olukorra lahenduse kohta," kinnitas abilinnapea.

Tema sõnul tegeleb linnavalitsus uue riigihanke välja kuulutamisega, et uued prügikastid vastaksid Tallinna jäätmehoolduseeskirjale ning võimaldaksid prügi sorteerimist. "Me oleme hetkel välja kuulutamas uut riigihanget, sest see on ainus viis, kuidas üks avalik asutus nagu Tallinna linn uusi asju nii suures mahus osta saab. Praeguseid prügikaste me ei saa enam kasutada, sest need ei vasta seaduse ja Tallinna jäätmekava nõuetele. Me tellime uued prügikastid, mis võimaldavad jäätmeid liigiti korjata," selgitas Pere.

Abilinnapea sõnul on praeguste prügikastide probleemiks nende arvukus, asukoht, kõrgus, funktsioon ja nendel olev reklaam. "Neid on olnud liiga palju. Ametnike hinnangul on vaja neist ainult ligi kolmandikku. Arhitektide sõnul pole paljud prügikastid lastele sobival kõrgusel. Samuti ei pruugi liikumispuudega inimesed nendeni ulatuda. Prügikaste on pandud teega risti, mitte paralleelselt, mis kitsamatel kõnniteedel segab liikumist. Lisaks on neid paigaldatud kohtadesse, kus vajadus puudub, kuid arvatavasti oli kasulik reklaamidele," nentis ta.

Pere lisas, et Tallinna jäätmehoolduse eeskirja alusel tohib prügikastidel kajastada ainult selle sorteerimiseks vajalikku informatsiooni. "Pane pakend siia-sinna, vaheta seal, kogu taarat sinna – ainult sellist informatsiooni võib kuulutada. Praegused lepingud on korrektsed. Minu teada ei ole seal tasutud reklaamitasu, sest need lepingud on enne seda aega tehtud," sõnas Pere.

Abilinnapea nentis kokkuvõtvalt, et peale 20 aastat on aeg uuteks prügikastideks. "Need prügikastid on 20 aastat vanad ja igati oma elu ära elanud. Aeg on saata need teenitud pensionile," ütles Pere.

Abilinnapea ei osanud veel öelda, kui palju uusi prügikaste asemele tuleb.

"Päris kolm korda vähem me kohe tellima ei hakka. Ei tule sellist üks ühele või üks kahele asendamist. Tulevad sinna, kus on vaja. Võimaliku prügikriisi jaoks me oleme valmis. Juhul, kui me oleme mööda arvestanud ja hakatakse prügi maha viskama, siis meil on võimalus ka paari nädalaga mõned suuremad ajutised prügikastid tellida. Kui palju me püsivaid prügikaste tellime, seda ma hetkel ei oska öelda, sest me alles analüüsime ja oleme kohe-kohe jõudmas sinna, et augusti alguses see hange välja kuulutada," lisas ta.

Pere sõnul peab linn tegema kolm hanget uute: prügikastide ostmiseks, paigaldamiseks ja tühjendamiseks.

Praegu on linnas 3650 prügikasti ning Pere kinnitusel lisatakse sel aastal kesklinna ühistranspordi peatuste ootekodade juurde 314 uut prügikasti. Pere kinnitas, et linnaelanikud ei pea muretsema prügikastide puuduse pärast, kuna linn tagab prügikastide olemasolu ja nende regulaarse tühjendamise.

Saates kommenteeris abilinnapea Pärtel-Peeter Pere ka Eesti Ekspressis ilmunud uudist, mille kohaselt uurib politsei Tallinna lumekoristuse altkäemaksu kahtlust. Uurimise keskmes on küsimus, kas lepingutes ettenähtud koormate arv vastab tegelikult ära veetud koormate hulgale või on kuskil raha kõrvale pandud.

"Uurimine käib, seega ei ole mul võimalik olukorda palju kommenteerida. Ma olen lugenud nüüd kevadest alates linna enda sisekontrolli raporteid ja on ilmnenud küll, et linnaositi on kaheldav see, kui korrektselt lepinguid täidetud on. Kullaauk nagu Ekspress vahendas nende asjaosaliste sõnu on see leping olnud. Kahju, kui see tõesti peaks tõeks osutuma," tõdes ta.