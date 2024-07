Tallinn plaanib osta uued prügikastid

Osa reklaampinnana kasutatavaid prügikaste on postide küljest juba kadunud, osa veel alles. Prügikaste haldav reklaamifirma ütles, et senine ärimudel oli kahjumlik ja linn ei soovinud tingimusi muuta.

"See ärimudel, millega Tallinna tänavaprügi korraldati varem, see tähendas seda, et reklaamituludest korjati kokku kogu prügi ja linn ei maksnud selle eest mitte midagi," ütles postiprügikaste hallanud välireklaami ettevõtte Prisma NET tegevjuht Marco Rüütel.

Tallinna abilinnapea Peeter-Pärtel Pere sõnul ei vasta prügikastid enam linna nõuetele.

"Nad ei vasta enam linna nõuetele, me peame jäätmeid liigiti sorteerima – nii on kirjas Tallinna jäätmekavas. Samuti nendel ei saa teha reklaami millegi muu jaoks kui jäätmete kogumise, liigiti sorteerimise prügi jaoks," ütles Pere.

Tänavatelt maha võetud prügikastid ootavad laoplatsil uut elu.

Rüütli sõnul renoveerib firma prügikastid ja müüb need järgmistele soovijatele, kelleks on teised omavalitsused Eestist ja mujalt.

Tallinn hakkab otsima uut prügikastide paigaldajat ja haldajat

"Tallinna linn kuulutab välja uue hanke tänavatele prügikastide leidmiseks augustis nagu plaanis on olnud. Hakkame koguma uute prügikastidega jäätmeid liigiti – vähemalt kolm eri lahtrit seal saab olema. Tegeleme endiselt selle analüüsiga, et kui palju meil kuhu neid vaja on. Siiamaani on hinnang olnud, et ainult kolmandikku nendest prügikastidest on vaja läinud," sõnas Pere.

Kui siiani on prügikaste haldav firma maksnud linnale umbes 60 tuhat eurot aastas renditasu, siis uus hange tuleb maksumaksja taskust.

"Küsimus on mõnest miljonist eurost," sõnas Pere. "Kui paneme sinna selle, kui palju meil oleks vaja iga aastase püsikuluna sinna raha panna lisaks, siis võime rääkida 2–3 miljonist eurost."

Pere kinnitas, et kui prügi peaks hakkama kuskil üle ääre ajama, siis hangitakse tänavatele eraldi ostumenetlusega kiiresti ajutised prügikastid.