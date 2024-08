Tasuliseks muutub kutseõpe neile, kelle sama taseme kutseõppe lõpetamisest on möödas vähem kui viis aastat ja ka neile, kellel on ülikooli lõpetamisest möödas vähem kui kümme aastat. Lisaks on aastate jooksul selgelt välja joonistunud erialad, kus õpingutejärgne rakendumine tööturul on madal.

Lukas Lepik