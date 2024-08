Valitsus suurendab Metroserti aktsiakapitali viie miljoni euro võrra

Valitsus otsustas suunata viis miljonit eurot AS Metroserti, et suurendada aktsiakapitali ettevõtte all tegutseva rakendusuuringute keskuse biorafineerimise tegevussuuna käivitamiseks. See võimaldab alustada uute tegevustega puidukeemia ja laiemalt biomassi väärindamise valdkonnas tootmise eelsete katsetuste läbiviimiseks.

"Biorafineerimise tegevussuuna käivitamine on oluline samm puidusektoris kõrgema lisandväärtusega tootmise poole liikumiseks. Biorafineerimine võimaldab puidu ja muu biomassi lisandväärtust kasvatada mehhaanilisega võrreldes vähemalt seitse korda," märkis majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo ja täpsustas, et sellega tegelemiseks on Eestis kõik eeldused olemas.

"Meil on nii metsa, biomassi kui ka hooldatud kasvualasid, samuti tipptasemel teadus ülikoolides. Väljakutseks on seni olnud tööstusliku skaleerimise võimekuse loomine, mis aitaks laboris väljatöötatud tehnoloogiad ja tooted viia tööstuslike suurusteni. Ja siin tulebki riik rakendusuuringute keskuse kaudu appi," lisas Keldo.

"Eesti ettevõtted on 30 aastaga jõudnud arengus punkti, kus tehnoloogiate ja protsesside kasutaja staatusest liigutakse edasi maja siseste arenduste ja uute tehnoloogiate välja töötamise ja intellektuaalse omandi ja teadmiste müügi suunal. Sel teekonnal on vaja parima teadmiste ja rakendusliku suunaga teadlaste tuge. Rakendusuuringute keskuse loomine on õigel ajal ja õiges kohas ja nüüd tuleb see ka ettevõtlust toetava teenuste vaimus käima tõmmata," ütles OÜ Fibenol arendusjuht Peep Pitk.

AS Metrosert juhatuse liige Indrek Tulp ütles, et biorafineerimiskeskus on väärtuslik partner, panustades uuenduslike tehnoloogiate ja toodete arendamisse valkude, ensüümide, pärmide ning bioplastide valdkonnas, millest saavad kasu toidu-, puidu-, ringmajanduse- ja plastitööstus. "Meie eesmärk on vähendada ettevõtete teadus- ja arendustegevuse kulusid, suurendada protsesside efektiivsust, soodustada rahvusvahelist koostööd ning toetada ettevõtete ekspordi ja intellektuaalomandi mahu kasvu," ütles Tulp.

Rakendusuuringute keskus toetab ettevõtteid teadmusmahukate toodete ja teenuste arenduses keskendudes teadus- ja arendustegevuses viiele valdkonnale: biorafineerimine, droonitehnoloogiad, autonoomsed sõidukid, vesinikutehnoloogiad ja terviseandmed. Need viis valdkonda valiti välja pärast põhjalikku analüüsi ja turunõudluse kaardistamist kui äriliselt kõige perspektiivikamad valdkonnad. MKM-ile on riigieelarves 2024. aastal rakendusuuringute keskuse käivitamiseks ette nähtud AS Metroserdi aktsiakapitali suurendamiseks viis miljonit eurot ning riigieelarve strateegias 2025. aastal neli miljonit eurot.

Eestis ligikaudu 500 biomassi väärindamise ettevõtet, kes viimaste aastate jooksul on tegelenud teadmusmahuka tootearendusega.