Sõja 912. päev: Ukraina õhujõud ründasid Kurskis Vene väerühma baasi

Oluline reedel, 23. augustil kell 22.03:

- Biden teatas uuest sõjalise abi paketist Ukrainale;

- Ukrainas sai Vene vägede rünnakutes surma kaheksa inimest;

- Ukraina õhujõud ründasid Kurskis Vene väerühma baasi;

- Modi alustas visiiti Ukrainasse;

- Läti annab Ukrainale tuhandeid droone;

- ISW: Ukraina jätkab Kurskis pealetungi, Venemaa liigub edasi Pokrovski suunal;

- Mõttekoja juht: Ukraina operatsioon Kurski oblastis rõhutab lääne vajadust teha rohkem.

Biden teatas uuest sõjalise abi paketist Ukrainale

USA president Joe Biden rääkis reedel telefoni teel Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga ning teatas uuest sõjalise abi paketist.

Abipaketis on muu hulgas õhukaitseraketid, droonivastane varustus, soomustõrje relvad ning laskemoon, teatas Valge Maja. Abipaketi väärtuseks on 125 miljonit USA dollarit.

Biden kinnitas ka, et USA toetus Ukrainale on vankumatu.

Valge Maja: Modi visiit võib olla kasulik

Valge Maja avaldas reedel lootust, et India peaministri Narendra Modi visiit Ukrainasse võib olla kasulik pärast seda, kui teda kritiseeriti Venemaa režiimi juhi Vladimir Putini embamise pärast Moskvas.

"Kui Modi Ukraina-reis võib aidata meil lõpetada konflikti, mis on kooskõlas president Volodõmõr Zelenski visiooniga õiglasest rahust, siis arvame, et sellest oleks abi," ütles riikliku julgeolekunõukogu pressiesindaja John Kirby ajakirjanikele.

Läti annab Ukrainale tuhandeid droone

Ukraina kaitseminister Rustem Umerov ütles reedel, et Läti annab tänavu Ukrainale sõjalist abi kokku 112 miljoni euro eest.

Umerov lisas peale kohtumist Läti delegatsiooniga, et Läti annab Ukrainale Venemaaga võitlemiseks tuhandeid droone, kui ei täpsustanud, mis aja jooksul lätlased droonid annavad.

Ukrainas sai Vene vägede rünnakutes surma kaheksa inimest

Ukrainas sai Vene vägede rünnakutes surma kaheksa tsiviilisikut, ütlesid Ukraina piirkondlikud võimud reedel, vahendas AFP-BNS.

Kirde-Ukrainas Sumõ oblastis hukkus politsei teatel kaks inimest.

Venemaaga piirnevas Harkivi oblastis sai samuti surma kaks inimest, ütles kuberner Oleh Sõnehubov. Ta lisas, et päästjad tõid ühe surnukeha välja varasemast rünnakust põhjustatud rusudest.

Donetski kuberner Vadõm Filaškin teatas samuti ühest hukkunust.

Venemaa pealetung Donetskis ei ole nõrgenenud, hoolimata Ukraina vägede edasiliikumisest selle Kurski oblastis. Viimastel nädalatel on Moskva pea iga päev teatanud mõne Donetski oblasti küla vallutamisest.

Ukraina evakueerib elanikke rindejoonest 10 kilomeetri kaugusele jäävast Pokrovskist ja selle ümbrusest. Ametnike sõnul elab seal ikka veel umbes 50 000 inimest.

Lõuna-Ukrainas Hersoni linnas, mis 2022. aasta sügisel vabastati, kuid jääb Vene relvade laskeulatusse, sai rünnakutes kaks inimest surma ja viis vigastada, ütles kuberner Oleksandr Prokudin.

ISW: Ukraina jätkab Kurskis pealetungi, Venemaa liigub edasi Pokrovski suunal

Mõttekoda ISW teatas oma viimases sõjaülevaates, et Ukraina väed liikusid Kurski rindel edasi. Venemaa armee liigub aga edasi Ida-Ukrainas asuva Pokrovski suunal.

22. ja 21. augustil avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad, et Ukraina väed liikusid veidi edasi Komarovka lähistel (Korenevost lõunas). Vene sõjablogijad väitsid, et Korenevost kirdes tegutsevad Ukriana väed vallutasid Semjonovka. 22. augustil avaldatud geolokatsiooniga kaadrid näitavad veel, et Ukraina väed liikusid veidi edasi Konopelka lähistel (Sudžast idas).

Venemaa armee samas liigub edasi Pokrovski suunal. 22. augustil avaldatud geograafilise asukoha kaadrid näitavad, et venelased vallutasid hiljuti Pokrovskist kagus asuva Ptitše küla. Venemaa üritas seal ukrainlasi ümber piirata, kuid see ei õnnestunud neil.

Taktikalise ümberpiiramise oht ajendas kaitsjaid taganema, seisab aruandes. Sel suunal tegutseva Ukraina brigaadi esindaja tunnistas, et nad olid sunnitud taganema rinde tasandamiseks ning sõdurite elude päästmiseks.

Ukraina õhujõud ründasid Kurskis Vene väerühma baasi

Ukraina õhujõud võtsid sihikule Kurski oblastis asuva Venemaa väerühma baasi ning kasutasid rünnakus Ühendriikides valmistatud täppispomme GBU-39.

Informatsiooni kinnitas õhujõudude ülem kindralleitnant Mõkola Oleštšuk. Tema andmetel tabasid õhujõud muu hulgas droonide juhtimiskeskust, elektroonilise sõjapidamise üksust ning sõjavarustust

Mõttekoja juht: Ukraina operatsioon Kurski oblastis rõhutab lääne vajadust teha rohkem

Ukraina operatsioon Venemaa Kurski oblastis jahmatas Moskvat ja rõhutab samas lääne vajadust teha rohkem, hindas neljapäeval Ukraina parlamendi endine liige ja Atlandi-ülese välispoliitika mõttekoja Henry Jackson Society tegevdirektor Alena Glivko.

Glivko sõnul valmistab Kreml elanikkonda juba ette selleks, et sissetung võib veel nädalaid kesta.

"Ja siiski on oluline tunnistada, et operatsiooni sõjaline edukus on endiselt vägagi niiöelda kaalukausil. Kuigi on tõendeid selle kohta, et mõned Vene väed paigutatakse Ukrainast sissetungi vastu võitlemiseks ümber, siis jätkub Moskva pealetung Donbassis raugematult. See on murettekitav märk, kuna strateegiline sabotaaž on Ukraina jaoks peamine sihtmärk," kirjutas Glivko.

Kuna Venemaa surve kasvab Ida-Ukrainas, siis on Kiievi jaoks kriitiline aeg Kurski piirkonnas suuremate edusammude saavutamiseks.

"Poliitilisest vaatenurgast sõltub palju selle operatsiooni edust ka president Volodõmõr Zelenski jaoks. See on kõrge riskiga ja suure tasuga hasartmäng. Võib proovida kasutada vangivõetud Vene ajateenijaid Ukraina sõjavangide vabastamiseks. Veelgi olulisem on see, et Kurski hoidmine võib mängida olulist rolli läbirääkimiste pidamisel Venemaaga. Esimesed märgid sellest võivad ilmneda India peaministri Narendra Modi külaskäigul Kiievi, kes on enne seda Moskvat külastanud ja positsioneeris end konfliktis potentsiaalse vahendajana," kirjutas Glivko.

"Kõik see rõhutab lääne tungivat vajadust teha rohkem. Kogu 2024. aasta jooksul on Ukraina piiratud lääne ressursside juures lootnud võitluses püsimiseks leidlikkusele. See tõi kaasa riigis toodetud kaugmaadroonide kasutuselevõtu ja Venemaa varustusliinide, lennuväljade ja naftabaaside hävitamise sügaval Venemaal. Mõned Ukraina allikad usuvad, et see on parim võimalus lõpetada kurnamissõda – olukord, mis tekkis Venemaa kergemeelsuse ja lääne otsustamatuse tõttu – ja sundida Venemaad Ukraina tingimustel läbirääkimiste laua taha," kirjutas Glivko.

Modi alustas visiiti Ukrainasse

India peaminister Narendra Modi saabus reede hommikul Kiievisse, kus kohtub president Volodõmõr Zelenskõga ajaloolisel visiidil, mille käigus võib eeldada temalt surve avaldamist kokkuleppeni jõudmiseks ja sõja lõpetamiseks agressorriik Venemaaga.

Times of India vahendab, et visiidi käigus jagab Modi Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõiga oma vaateid sõja lõpetamiseks.

See on esimene India peaministri visiit Ukrainasse pärast riigi iseseisvumist 1991. aastal Nõukogude võimu alt.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1190 sõdurit

Ukraina relvajõudude reedel esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 605 330 (võrdlus eelmise päevaga +1190);

- tankid 8533 (+4);

- jalaväe lahingumasinad 16 599 (+32);

- suurtükisüsteemid 17 307 (+45);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1167 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 932 (+1);

- lennukid 367 (+0);

- kopterid 328 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 14 025 (+27);

- tiibraketid 2443 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 23 329 (+49);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 2910 (+6).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.