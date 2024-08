Saksamaal Solingeni festivalil hukkus rünnakus vähemalt kolm inimest

Rünnak leidis aset linna keskväljakul Fronhofil.

Ajalehe Bild andmetel hukkus noarünnakus vähemalt kolm ja sai viga mitu inimest ning ründajal õnnestus põgeneda.

Ajaleht Solinger Tageblatt edastas, et võimud kutsusid inimesi kesklinnast lahkuma. Lehe andmetel sai kolm inimest surma, kolm inimest väga raskelt, kolm raskelt ja üks kergemalt vigastada.

"Täna õhtul oleme me kõik Solingenis šokis. Me kõik tahtsime tähistada üheskoos meie linna aastapäeva ning nüüd on meil hukkunud ja vigastatud," ütles linnapea Tim Kurzbach ütles Facebookis.

Festival linna asutamise 650. aastapäeva tähistamiseks algas reedel ja pidanuks kestma pühapäevani.

Umbes 160 000 elanikuga Solingen asub Kölni ja Düsseldorfi lähedal.