Valitsus otsib raskustes Nordicale jätkuvalt ostjat

Valitsus otsustas veebruaris lõplikult, et Eesti riik loobub lennundusärist. Seetõttu soovib riik müüa nii Nordic Aviation Groupi kui ka Transpordi Varahalduse, millele kuuluvad seitse Bombardier' tüüpi reisilennukit.

Kevadel jooksid läbirääkimised Nordica ostmiseks pakkumise teinud kahe ettevõttega luhta.

"Ettevõte on läbi suve oma lepinguid üle vaadanud, samamoodi kulude poolt. Riigi poolt oleme jätkanud ikkagi potentsiaalsete ostjatega läbirääkimisi ja kontakte," ütles kliimaministeeriumi asekantsler Sander Salmu.

Ka lennunduseksperdi Sven Kukemelki hinnangul on ostuhuvi Nordica vastu olemas.

"Nordical endal väärtust on, teadaolevalt huvilisi on. Huvilisi on n-ö kahte sorti: need, kes huvitatud Nordica kehast, kellel on täna olemasolevad liisingulepingud, lennuki allhankelepingud SAS-i, aga ka teise vedajatega; ning samal ajal need, kes tegelevad lennukite varadega, on kindlasti huvitaud Nordica lennukitest, nendel lennukitel on väärtus," selgitas ta.

Transpordi Varahaldus teatas teise kvartali majandusaruandes, et firma teeb ettevalmistusi erastamiseks. Ilma suurema kärata on ettevõtte Bombardier' lennukid juba praegu lennundusportaalide pakkumistes müügis.

"Paar kuud oli ettevalmistusi, et nende pakkumise jaoks vajalik dokumentatsioon kokku panna ja nüüd on paar nädalat olnud huvitatud osapooltel võimalus esimesi pakkumisi teha," ütles Salmu.

"CRJ tüüpi lennukitel üleüldiselt ostjaid on, need liiguvad. Aga see ei ole kindlasti nii likviidne vara kui Airbus 320 või Boeing 737. Ehk see on ainult nišiliinidel, regionaalsed, väiksemad liinid. Ja tegemist on lennukitega, mida tänapäeval enam ei toodeta," rääkis Kukemelk.

Salmu kinnitusel on Nordica vastu huvi tundnud Euroopa ettevõtted.