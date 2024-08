Valitsus alustab teisipäeval järgmise aasta riigieelarve aruteludega

Rahandusminister Jürgen Ligi (RE) nimetas uue riigieelarve koostamise peamise märksõnana puudujäägi vähendamist.

"Igas valdkonnas on omad suured teemad, aga minu valdav teema on ikkagi puudujääk. Pikaajaline puudujäägis elamine, probleemid seal on kuhjunud ja kõik peavad tagasi tõmbama oma kulutustes," ütles Ligi.

Puudujäägi vähendamiseks lähevad käiku nii ministeeriumite esitatavad kärpeettepanekud kui ka mitmed maksutõusud, samuti rahandusministeeriumi värske majandusprognoos.

"Arutelu hakkab pihta ja kõigepealt tutvustatakse valitsusele seda prognoosi ja siis meie mänguruumi. Koalitsiooniläbirääkijad on andnud ikkagi meile need vaiad ette ja minul on kohustus neid kaitsta ja siis ka kõik see asi lõpuks kokku panna," rääkis Ligi.

Ent arusaam, mida kärpida ja kuidas makse tõsta, peab alles läbirääkimistelaua taga tekkima, kuid see ei pruugi erineva maailmavaatega koalitsioonipartnerite vahel ühesugune olla.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees, siseminister Lauri Läänemets ütles, et sotside jaoks on oluline regionaalne tasakaal.

"Sotsiaaldemokraatidel kindlasti on erinev vaade sellele, et millised täpselt konkreetselt need kärped peaks olema. Meie jaoks on oluline regionaalne tasakaal. Pigem tuleb neid kärpekohti leida sealt, kuskohas elavad jõukamad inimesed, kus rohkem SKP-d ühiskonnas luuakse, seal on ka seda riiklikku tuge vähem vaja," sõnas Läänemets.

"Suur küsimus on, mismoodi siis ka maksumuudatuste juures need arutelud, mismoodi kokku leppida niimoodi, et võimalikult suur positiivne mõju oleks siis majanduskasvule," lisas Läänemets.

Kui peaminister on lubanud maksufestivali lõppu, siis rahandusminister Jürgen Ligi hiljuti välja hõigatud palgafondi maksustamise idee tõotab avada eelarvekõnelustel uue debati.

Küsimusele, kas tulevad need pigem kerged või rasked läbirääkimised, vastas Ligi: "minu poolest võiks lähtuda sellest, mida tähtsad parteijuhid kokku leppida, sealt alustada. Ei tohi ise seda endale raskeks teha."

"Ma saan aru, et rahandusminister soovib teha siis palgamaksu," ütles Läänemets. "Palgamaksu kohapealt, jah, me oleme avatud sellele, et arutame, loomulikult, aga sotsiaaldemokraatide juhtkond on ka seda põhjalikult analüüsinud ja meil on pakkuda sinna ka kolm alternatiivset võimalust, nii et see Jürgen Ligi ettepanek ei saa kindlasti olema siis ainukene, mida me arutame."

Ka Eesti 200 juht Margus Tsahkna on öelnud, et tahab näha Ligi maksuettepaneku mõjuanalüüsi.

Endine peaminister Andrus Ansip (RE) tõdes, et inimesi häirib enim ebakindlus ja just selle peaksid eelarveläbirääkimised lahendama. Tema hinnangul mänguruumi eelarve tasakaalu poole liikumiseks jagub.

"Kindlasti on see keeruline, aga selles ei ole mitte midagi ületamatut, ma mõtlen just tasakaalu poole liikumises. Sest kui eelarvemaht on kasvanud viimase kümne aastaga kahekordselt, siis see tähendab seda, et seal ju kärpimisruumi on üksjagu. Pelgalt maksutõusudega me sellest kriisist välja ei tule, kindlasti on vaja ka kärpeid," rääkis Ansip.

Riigieelarve tuleb lukku saada septembri lõpuks.