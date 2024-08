Hollandi provints maksab päikesepaneelide väljalülitamise eest peale

Hollandi elektrivõrguoperaatori Stedini kinnitusel ei ole liigse taastuvenergia probleem Hollandile ainuomane, samalaadse probleemiga on hädas näiteks ka Ühendkuningriik. Liigne elektripakkumine võrku põhjustab häireid ja pingekõikumisi.

Zeelandi provintsis toimuv on katseprojekt, mille õnnestumisel kavatasetakse ka mujal Hollandis inimestele päikesepaneelide väljalülitamise eest peale maksta. Projekt on vabatahtlik ja inimestele, kes on nõus oma päikesepaneelid välja lülitama, makstakse vähemalt 40 senti kilovatt-tunni kohta. Esialgu on projektiga ühinenud vaid 13 majaomanikku, võrguoperaator loodab, et pikapeale kasvab osalejate hulk mõnesajani. Alustatakse aga käputäiegagi, sest tänavune päikeseenergiahooaeg ei kesta enam kuigi kaua, katseprojekti tulemusi aga tahetakse teada võimalikult kähku.

Peamine häda on ikkagi selles, et taastuvenergia salvestusvõimalused on kesised. Seni on ettevõtteil ja ka kodutarbijail soovitatud tuuliste või päikesepaisteliste ilmadega võimalikult palju elektrit tarvitada ning kõik energiamahukad tööd ära teha. Praeguseks on taastuvenergia pakkumine aga kasvanud nii suureks, et ainuüksi energiamahukate tööde koondamisest tuulistele või päikeselistele päevadele enam ei piisa.

Katseprojekt kestab septembri lõpuni, kõigile osalejatele teatatakse päev varem e-kirjaga, millal nad peavad oma päikesepaneelid välja lülitama. Esialgu peavad osalejad seda tegema käsitsi, võrguoperaator loodab aga kogu protsessi kuu jooksul automatiseerida.

Nii võrguoperaator kui ka Hollandi energiafirmad nendivad, et päikesepaneelide väljalülitamine on vastuolus Hollandi kliimaeesmärkidega, mille hulka kuulub ka võimalikult rohelise energia tootmine. Elektrivõrgu praeguste probleemide juures on see aga paratamatu. Nimelt ei suutnud keegi hollandlaste sellist kliimateadlikkust ja vastutustunnet ette aimata ning võrguoperaator ei osanud kuidagi ette ennustada, kui suur hulk hollandlasi endale tegelikult päikesepaneelid hangib.

Stedin hoiatab, et vajadus päikesepaneele välja lülitada jääb ilmselt kehtima ka tulevikus, mil elektrivõrku on praegusega võrreldes oluliselt tugevdatud. Samuti soovitatakse hollandlastel ka praegusest hoopis vastupidavama elektrivõrgu tingimustes ikkagi energiamahukamad kodutööd tuulistele ja päikeselistele päevadele sättida.