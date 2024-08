Saksa võimuliitu ähvardab kohalikel valimistel suur tagasilöök

Sotsiaaldemokraadist (SPD) kantsler Olaf Scholz teeb valimiskampaaniat ning sõitis Ida-Saksamaal asuvasse Jena linna. Jena paikneb Tüüringi liidumaal ning küsitlused ennustavad, et populistid saavutavad seal suurt edu, vahendas Financial Times.

SPD toetus püsib Tüüringis madalseisus (toetus on kõigest kuus protsenti) ning Scholz vilistati Jenas välja. Saksamaal kasvab vastuseis illegaalsetele sisserändajatele, seda on eriti teravalt tunda Tüüringis.

"Olaf! Kui palju surnud sakslasi te veel näha soovite?" seisis ühel plakatil. See plakat viitas viimastele veristele rünnakutele, hiljuti võttis Süüria kodanik omaks kolme inimese tapmise ja kaheksa haavamise Solingenis toimunud noarünnakus.

Tüüringis teevad nüüd ilma erakonnad, mis toetavad sisserände piiramist. Riikliku valitsuskoalitsiooni kolm parteid kaotavad järjepidevalt toetust. Kui SPD toetus on ainult kuus protsenti, siis ka kahe teise koalitsioonipartei käsi ei käi just kõige paremini. Roheliste toetus on kolm protsenti ning liberaalse FDP toetus on nii madal, et küsitlustes pole täpset numbrit olemaski. Suure tõenäosusega on see toetus ühe protsendi lähedal.

Küsitluste järgi võidab Tüüringis hoopis parempopulistlik Alternatiiv Saksamaale (AfD), mis levitab järjepidevalt venemeelseid jutupunkte. Samal ajal võtab AfD sisserände vastu sõna ning partei karm retoorika meeldib valijatele. AfD toetus on ligi 30 protsenti ning see on esimene kord, kui partei võidab oma 11-aastase ajaloo jooksul liidumaa valimised.

Scholz üritab nüüd veel päästa, mis päästa annab ja astus rokkbändi Guns N' Roses hittloo saatel Jenas lavale. Ta lubas, et Solingeni sündmuste järel hakkavad asjad muutuma, kuid ta ei suutnud inimesi rahustada.

"Scholz poleks kunagi tohtinud saada kantsleriks," ütles Jena lähedal tegutseva väikese insenerifirma juht Steffen Hirschfeld.

Hirschfeldi kaebuste nimekiri on pikk. Ta pole rahul, et Berliin lõpetas Venemaa nafta ja gaasi sisseveo, lülitades samal ajal välja riigi viimased tuumajaamad. Elektrihinnad kerkisid nii lakke, maksud tõusevad, taristu käib alla.

Paljud Ida-Saksa valijad jagavad nüüd Hirschfeldi seisukohti, samas ka Lääne-Saksamaal ei saa võimuliit oma toetusega kuigi rahul olla. Ka seal läheb elu kallimaks, valijad leiavad, et valitsus sekkub liiga palju erasektori tegevusse.

AfD pole aga ainus partei, mis lõikab rahulolematusest kasu. Ka vasakpopulistlik BSW suurendab toetust. BSW levitab samuti venemeelseid jutupunkte ning võtab sõna sisserände vastu.

Endine kommunist Sahra Wagenknecht asutas BSW alles seitse kuud tagasi ja lubab nüüd riigis sotsiaalset õiglust, kritiseerib Scholzi valitsust ja lubab muutusi. Partei on praegu Tüüringis 18 protsendiga kolmandal kohal, jäädes alla vaid AfD-le ja paremtsentristlikule CDU-le.

Peavooluparteid on seni suutnud Saksa populistid võimust eemal hoida. Selline tulemüür näitab aga mõranemise märke.

Ida-Saksamaal on nüüd tekkimas olukord, mida pole riigis sõjajärgsel ajastul nähtud. Mõned küsitlused näitavad, et AfD ja BSW võivad koguda üle 50 protsendi häältest. Mõõdukatest parteidest on suutnud toetuse säilitada ainult CDU, mis Friedrich Merzi juhtimisel on muutunud parempoolsemaks.

AfD ja BSW edu ei piirdu ainult Tüüringi liidumaaga, küsitlused ennustavad populistidele suurt edu ka Saksimaa ja Brandenburgi liidumaades. Näiteks Saksimaal on AfD toetus 31 protsenti.

"Vana parteisüsteem, mis on eksisteerinud alates meie põhiseaduse vastuvõtmisest (ligi 75 aastat tagasi), ei tööta enam tegelikult," võttis kurva olukorra kokku Tüüringi FDP haru juht Thomas Kemmerich.