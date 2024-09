Tüüringi parlament valis AfD võidu kiuste spiikriks konservatiivi

Saksamaa Tüüringi liidumaa parlament valis laupäeval spiikriks konservatiivi, loobudes paremäärmuslikuks peetava Alternatiiv Saksamaale (AfD) võidu tõttu tavast, et koha saab suurim partei.

Paremtsentristliku Kristlik-Demokraatliku Liidu (CDU) liige Thadäus König valiti parlamendi esimeheks kahepäevaseks veninud istungi tulemusena.

See ei tõota head koostööd Ida-Saksa liidumaa parlamendis, mille 1. septembri valimistel sai AfD võidu ligi kolmandikuga kohtadest. Tegemist oli paremäärmuslaste esimese võiduga liidumaal pärast teist maailmasõda. Enamust siiski ei tulnud ja ükski teine partei ei nõustnud AfD-ga koalitsiooni moodustama.

Erfurdis asuv parlament pidanuks spiikri valima neljapäeval ning kombekohaselt juhatas istungit parlamendi vanim liige, sedapuhku AfD Jürgen Treutler.

Ta katkestas aga korduvalt istungi, keeldus rahvaesindajatele sõna andmast ning häiris muul moel parlamendi tööd, nii et CDU esitas Tüüringi konstitutsioonikohtule protesti. Kohus otsustas reedel, et protseduurireegleid võib muuta ja nii viidi laupäeval istung läbi rahulikumas õhkkonnas.

König kandideeris AfD liikme Wiebke Muhsali vastu ning võitis teda häältega 54-32. Üks saadik jäi erapooletuks.

AfD-l ongi parlamendis 32 kohta.

Tava näeb ette, et spiikri ametikoht läheb parlamendi suurimale parteile, kuid see ei ole seadus. Teised erakonnad olid teatanud, et ei vali AfD kandidaati, liiatigi Muhsali, keda mõne aasta eest trahviti pettuse tõttu.

Parteidel seisab ees Tüüringi valitsuse moodustamine ning ka selles ei ole teised parteid valmis AfD-ga koostööd tegema.

Ainsa alternatiivina nähakse CDU liitu uue vasakpartei ja sotsiaaldemokraatidega, kuid neil on enamusest üks koht puudu ja nii võib vaja minna äärmuslikuks peetud Vasakpartei abi.