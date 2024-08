Kuleba: piiranguteta relvaabiga suudab Ukraina Venemaad võita

"Me oleme seda jälle kõigele vaatamata tõestanud. Me oleme seda tõestanud kõigile, kes ütlesid, et käes on patiseis, et me ei saa võita. Et Venemaad saadab pika peale edu ja seepärast peab strateegia ümber mõtlema. Need argumendid lükati ümber sama osavalt kui purustati Venemaa väed Kurskis," rääkis Kuleba.

Selle edu jätkuks on vaja, et Ukrainale ei seataks läänest saadud relvade kasutamisel piiranguid, rõhutas Kuleba.

"Meie kõige tähtsam küsimus on Ukrainale loa andmine, et me saaks õiguspäraselt, ma rõhutan õiguspäraselt, rünnata sihtmärke sügaval Venemaal. Me räägime põhiliselt lennuväljadest, millelt tõusevad lendu Venemaa pommitajad," sõnas Kuleba.

Ta tõdes, et lääs küll toetab Ukrainat, aga otsustega tihti venitatakse.

Leedu välisminister Gabrielius Landsbergis viitas nädala algul toimunud suurele venelaste raketirünnakule kui näitele, mis juhtub kui Ukrainale lubatud abi viibib.

"Me peame endalt küsima, kas me ei ole osa probleemist? Seni ei ole kohale jõudnud ükski Patrioti õhutõrjesüsteem, mida Ukrainale Washingtonis lubati. Uusi laskemoona pakette pole Ukrainasse jõudnud juunist saati," lausus Landsbergis.

Kuleba hoiatas, et Venemaa plaan talvel rünnata Ukraina energiataristut ei ole muutunud ja palus taas lubatud õhutõrjesüsteemid Ukrainale saata enne külma saabumist.