Saksamaa kavatseb pilvise ilma ajal tõsta elektri hinda

Saksamaa tahab edendada päikeseenergia ja muude taastuvenergiaallikate kasutamist ning riigis küpseb nüüd plaan, et pilvistel päevadel küsitakse elektri eest rohkem raha. Saksa ettevõtjad ütlesid krõbedate sõnade saatel, et selline plaan kahjustaks riigi konkurentsivõimet.

Saksa majandusministeerium tutvustas augusti alguses oma energiaplaane. See hõlmab ka ettepanekut, et pilvine ilm toob ülekandetasude tõusu, sest sel ajal toodavad päikesepaneelid vähem elektrit. Ettepanek vajab veel valitsuse heakskiitu, vahendas The Telegraph.

Berliin on tõsiselt mures kliimamuutuste pärast ning tahab kiiremas korras vähendada heitkoguseid. Saksamaa sulges ka oma tuumajaamad ning eeldab, et tuul ja päike on odava ja usaldusväärse energia tulevik.

Saksamaa saab praegu ligi poole oma elektrist taastuvatest allikatest ning kavatseb selle kümnendi lõpuks tõsta 80 protsendini. Ka keskkonnakaitsjad ja mitmed teadlased leiavad, et riik peab lõpetama laristamise tuleviku arvel ning seetõttu tuleb kliimamuutustega kohe tegelema hakata.

Saksa majandusministeerium võttis muresid kuulda ja tahab nüüd tagada, et nõudlus taastuvenergia järele riigis kasvaks veelgi. Samuti tuleb arvestada Pariisi kliimaleppega. ÜRO on juba hoiatanud, et maailm võib lähiajal kombata Pariisi kliimaleppe piiri.

Samas Saksa majandusministeeriumi plaanidega pole nüüd rahul töösturid. Saksamaa Keskmise Suurusega Ettevõtete Föderaalse Ühenduse (BVMW) juht Christoph Ahlhaus võrdles majandusministeeriumi ettepanekut ruletiga.

"Tootmise sobitamine ilmastikuoludega on kas tehniliselt võimatu või tooks kaasa nii madala efektiivsuse, et jääksime konkurentidest lootusetult maha," rääkis Ahlhaus.

Saksa tööstuse kohal juba ripuvad tumedad pilved, kuna riigis on juba praegu ühed kõrgeimad elektrihinnad EL-is. Riigis läheb elu kallimaks, inimeste rahulolematus valitsusega kasvab. Riigis suurendavad nüüd toetust populistlikud parteid, mis kritiseerivad järjepidevalt ka valitsuse energiapoliitikat.