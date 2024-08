Sutter: Baltikumi gaasielektrijaamad peaksid kõrge hinna ajal turul olema

Kui elektrihind on juba mitusada eurot megavatt-tunnist, siis peaksid töötama ka need elektrijaamad, mis meil siin Baltikumis olemas on, eriti gaasielektrijaamad, ütles endine Eesti Energia juhatuse esimees ja endine Nord Pooli Baltikumi ja Venemaa regiooni juht Hando Sutter.

Elektrihinda kommenteerides ütles Sutter, et see on tõesti väga kallis: absoluutarvuna väga kallis ja ka suve kohta kallis.

"See, et ta on augustis olnud kuni viis korda kallim kui Soomes, on katastroofiline. Räägime siin kõik Eesti majanduse konkurentsivõimest - väga raske on konkureerida, kui nii oluline sisend nagu elektrienergia on naaberturul viis korda odavam," sõnas Sutter.

"Natuke liiga lihtne on öelda lihtsalt, et Estlink 2 on katki ja kui see korda saab, siis läheb paremaks," sõnas Sutter.

"Peame ikkagi mõtlema, miks me siin elektrit mõistliku hinnaga toodetud ei saa. Üks asi on see, et taastuvenergiat toodame liiga vähe võrreldes Põhjamaadega, teine asi on see, et kui elektrihind on juba mitusada eurot megavatt-tunnist, siis peaksid töötama ka need elektrijaamad, mis meil siin Baltikumis on. Miks nad ei tööta, ma arvan, et tegelikult oleks konkurentsiametil ja nende kolleegidel Lätis ja Leedus vaja natuke selle teema sisse vaadata ja teha selgeks, kas need jaamad peaksid olema turul sellise hinnaga. Mõtlen siin ennekõike gaasielektrijaamasid," rääkis ekspert.

Sutter on selle poolt, et gaasielektrijaamad peaksid sellistes tingimustes turul olema.

"Julgen kindlasti väita, et gaasielektrijaamadel ka kondents- või ilma soojust tootmata režiimis on omahind palju odavam, ja lihtne loogika on see, et kui turuhind on kõrgem kui omahind, siis need elektritootjad peaksid turul olema," sõnas Sutter.

"Regulaatorite roll ongi vaadata [kas need tootjad peaksid turul olema]. Ja kui selgub, et nad oleksid pidanud turul olema, siis sellega tuleks tegeleda, sest see kahju alates maikuust, mida Eestimaa tööstused konkurentsivõime mõttes ja ka iga elektritarbija on pidanud rohkem maksma, on kümnetes miljonites," lisas Sutter.

Baltikumis on energiatootjaid, kellele kuulub erinevaid tootmisvõimusi - nii fossiilsetel kui ka taastuvenergia allikatel põhinevaid.

Elektrihind Eestis ja mujal Baltikumis on olnud kõrge suvi läbi. Reedel on börsielektri keskmine hind Eestis 15,94 senti kilovatt-tunni eest. Päeva maksimum on 44,99 senti kilovatt-tunni eest kella 20-21 vahel.