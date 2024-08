Elektrihinda hoiab suvel kõrgena taastuvenergia nappus Lätis ja Leedus

Selle suve elektri hind on märkimisväärselt kõrge - näiteks neljapäeva õhtul kerkib Eestis elektri hind neljapäeva õhtul börsil üle 400 euro megavatt-tunnist. Päeva keskmine hind on samuti kõrge - 128,4 eurot megavatt-tunnist. Reedel on keskmine hind veel kolme euro võrra kõrgem. Sama hind on elektril ka Lätis ja Leedus.

Kõrge hinna põhjuseid kommenteerides ütles Eesti Energia nõukogu liige ja energeetikaekspert Einari Kisel, et sellel suvel pole Eestil olnud piisavat ühendust Soomega, sest Estlink 2 on rivist väljas.

"Põhjus on ka see, et Läti ja Leedu on meiega ühes hinnapiirkonnas, ja kuna seal, eriti Lätis, on taastuvenergia defitsiit, siis Eesti elektritootjad katvad ka nende elektrinõudlust. Siis et seda puuduolevat nõudmist katta, võetakse käiku ka põlevkivi ja gaasielektrijaamasid, mis on tunduvalt kallimad kui taastuvenergia," selgitas Kisel.

Taastuvenergia tootmismahtudest Eestis rääkides ütles Kisel, et Eestis on juba päevi, kus tuule- ja päikeseenergia katavad kogu nõudluse ära.

"Siis seda defitsiiti ei ole. Peame vaatama praegu pigem Läti poole, kus neid võimsusi pole piisavalt. Eestis ülejääv elekter läheb siis lihtsalt Lätti ja Leetu," sõnas Kisel.

Suurtarbijate roll kõrge hinna puhul pole Kiseli sõnul Eestis ja Baltimaades üldse teema.

"Meie suurtarbijad tarbivad niivõrd vähe. Seda mõju ei ole. Teistes riikides - Soomes, Norras - seal on küll tarbijaid, kelle mõju turule on tunduvalt suurem. Eesti tarbijad ei määra tarbimismahtu," sõnas Kisel.

Ka Baltic Energy Partnersi juhatuse liige Marko Allikson mainis kõrge elektrihinna põhjusena esmajoones Estlink 2 riket, aga tuletas ka meelde, et suvi on tootmisvõimsuste hoolduste aeg.

Viimasel nädalal on elektri hind olnud kõrge eriti õhtuti, kui tarbijate hulka lisanduvad eratarbijad. Neljapäeval kella kaheksast üheksani on hind 407,42 eurot megavatt-tunnist.

"Taastuvenergia ebapiisavusel määravad eriti õhtustel tipphinnaga tundidel hinda kallimad fossiilsetest kütustest elektritootjad," märkis Allikson.

Sügisel hind veidi langeb

Sügisest rääkides ütles Allikson, et Estlink 2 töössetulek septembri keskpaigas vähendab esialgu kindlasti hindu tuulistel perioodidel ning madalama tarbimisega ööperioodil.

"Samas suureneb sügisel tarbimisnõudlus ning kuni küttehooaja alguseni ei tule juurde töösse Baltikumi koostootmisjaamad. Tulevikutehingute abil on hetkel võimalik hetkel osta elektrit 100 eurot megavatt-tunnist lähedaste fikseeritud hindadega kuni talveni, ehk oodatakse pigem sarnaste hinnatasemete jätkumist. Börsihind on piisava taastuvenergia olemasolul pigem alla 100 eurot megavatt-tunnist ja fossiilsete energiatootjate turuletulekul üle 100 eurot megavatt-tunnist," sõnas Allikson.

Ka elektrimüüja Alexela sõnul on üheks kalli elektri põhjuseks Estlink 2 rike.

"Kaabel on rivist väljas olnud suurema osa aastast ja sel on märkimisväärne mõju hindadele. Näiteks on hind kõrge kogu päeva vältel, sest Baltikumis pole piisavalt nii-öelda odavat tootmisvõimsust nagu tuuleenergia ega ülekandevõimsusi odavamate hinnapiirkondadega," ütles Alexela energiakaubanduse juht Kalvi Nõu

Alexela hinnangul tuleb sügisel kerge hinnalangus.

"Estlink 2 remont peaks lõppema septembri keskel ja seejärel langevad sügisel hinnad tõenäoliselt vahemikku 70–90 eurot megavatt-tunnist. Üldjoontes toimib elektribörs tavapäraselt, kuid siinseid hindasid mõjutabki Estlink 2 rike. Muidu oleksid hinnad umbes 30 protsenti madalamad," sõnas Nõu.

Nõu on sarnaselt Kiselile seisukohal, et hinnatõusu pole põhjustanud tarbijad, sest tarbimismustrid on samad eelmiste aastatega võrreldes.

Soome ja Eesti vaheline elektriühendus Estlink 2 läks rivist välja jaanuaris.