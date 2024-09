Üldhariduskoolides asus õppima tuhat õpilast rohkem kui mullu

Tänavune õppeaasta algas nii mõnegi muudatusega. Lisandus neli uut riigikooli, mis on järjekordne samm koolivõrgureformis. Õppetöös üritatakse leida viise tehisintellekti kaasamiseks.

Haridusministri Kristina Kallase (E200) sõnul on aga olulisim, et kõik üldhariduskoolide esimesse klassi astujad õpivad edaspidi eesti keeles.

"Minu suur unistus on see, et kuskil viie–kuue aasta pärast me ei suuda enam eristada, kes on venelane, kes on eestlane, et meil ei ole neid erinevaid koole enam, me ei segregeeri neid lapsi enam erinevatesse koolidesse. Täna see asi saab alguse. Ja umbes viie–kuue aasta pärast, kui ma teiega uuesti räägime, siis me mõtleme tagasi sellele ajale, kus me eristasime ja suunasime erinevatesse koolidesse lapsi, ja see tundub meile imelik," rääkis Kallas.

Tallinna munitsipaalkoolides alustas õppimist 47 500 õpilast, neist 3800 astus esimesse klassi.

Abilinnapea Aleksei Jašin ütles, et pealinnas on veel puudu üle saja õpetaja, kuid selles ei saa täielikult süüdistada eestikeelsele õppele üleminekut.

"Tegelikult iga aasta ongi umbes sadakond õpetajat puudu. See tõstab koormust olemasolevatel õpetajatel. Ja see veelkord kinnitab, et hariduslepe, kollektiivlepingu sõlmimise protsess ametiühingutega, haridusministeeriumiga, on väga oluline protsess ja seda me peame ka ellu viima," sõnas Jašin.

Sellel aastal kasvas veidi kõrghariduse esimese astme õppesse astujate arv. Samas alustas vähem inimesi magistri- ja doktoriõppes.