Riiklik lennufirma Nordica pole endiselt esitanud majandusaasta aruannet

Nordica kaubamärgi all tegutsev Eesti riiklik lennufirma Nordic Aviation Group jättis tähtajaks ehk 30. juuniks möödunud aasta majandustulemused äriregistrile esitamata. Ettevõte lubas need esitada hiljemalt augustikuu jooksul, kuid 2. septembri hommiku seisuga on äriregistris endiselt märge, et aruanne on esitamata.