Väli: ukrainlased liiguvad Kurskis edasi, kuni kohtuvad tugeva vastupanuga

Pokrovski suunal toimub sama, mis toimub kogu rinde ulatuses, välja arvatud Kurski suunal, rääkis Väli. "Initsiatiiv on kahjuks venelaste käes ja Donetski oblast on siis see koht, kuhu hetkel on suunatud Vene rünnakuteravik ja kus ollakse siis kõige aktiivsemad ja tõepoolest venelased liiguvad seal edasi."

Väli rääkis, et Vene väed peaksid olema Pokrovski asulapiirist ligi nelja kilomeetri kaugusel ning et lahingud käivad Pokrovski suunal ning Tšassiv Jari ümbruses. "Ukrainlastel on seal olukord äärmiselt keeruline, kuna Pokrovski on logistiliselt oluline. Sinna jooksevad sisse väga paljud kommunikatsiooniliinid selleks, et tagada sõdivaid Ukraina üksusi ja kui venelastel õnnestub Pokrovski vallutada, siis tekivad varustusküsimused ukrainlaste jaoks."

Väli ütles, et rünnaku peatamiseks peaksid ukrainlased Vene väed kotti võtma ehk neid külgedelt ründama, kuid on küsitav, kas ukrainlastel selle jaoks piisavalt reserve on.

Väli rääkis, et Kurskis on täheldatud väiksemaid Vene üksusi, mis muidu sõdivad Donetskis. "Jõudude äratõmbamine on mingil määral toimunud, aga kahjuks mitte nii suures mahus, et see oleks võtnud venelaste rünnakuhoogu Donetskis maha," sõnas Väli.

Kurskis on aga initsiatiiv ukrainlaste käes. Venemaa on sinna vägesid juurde viinud, kuid ei ole suutnud nende juhtimist organiseerida, rääkis Väli.

Väli hinnangul liiguvad ukrainlased Kurskis nii kaua edasi kuni kohtuvad organiseeritud vastupanuga.

"Arvata võib, et need aktiivsed luuregrupid Ukraina poole pealt on veel sügavamal Venemaa territooriumi sees. Ma usun, et ukrainlased proovivad nii kaugele minna kui see on võimalik, aga kui juba tuleb vastu selline tugev ja organiseeritud vastupanu, siis seal ilmselt ei hakata enam edasi minema ja pigem otsitakse selliseid häid geograafilisi positsioone, kus oleks ennast lihtsam kaitsta," ütles Väli.