Lihula monumendi koopia oli plaanis püstitada maantee äärde eramaale

Politsei konfiskeeris laupäeval Lihula monumendi koopia, mis plaaniti auto kastis viia Lihulasse ja püstitada kunagise monumendi mahavõtmise 20. aastapäeva puhul eramaale.

Politsei sõnul võib konfiskeeritud monumendil olla peal keelatud sümboolikat.

Kuju transpordiga seotud olnud ja tähistamisüritust korraldanud Eesti Leegioni Sõprade Klubi juhatuse liige Martin Sööt ütles, et politsei ei hoiatanud, et kuju püstitamine võib olla ebaseaduslik.

"Absurdne, sellest teemast ei rääkinud keegi midagi," sõnas Sööt. "Teisel juhatuse liikmel oli suhtlus selle ürituse kohta, et kuidas ja mismoodi me selle läbi viime, kas on rongkäik ja nii edasi."

Lääne prefektuuri operatiivjuht Üllar Küti sõnul olid korraldajad seadustega kursis.

"Politsei suhtles Eesti Leegioni Sõprade klubiga eelnevalt korduvalt ning klubi oli ja on väga hästi kursis oma tegevuse õiguslike alustega," sõnas Kütt.

Politsei leidis, et konfiskeeritud monumendil olid karistusseadustiku (KarS) paragrahv prim 1 tunnused – agressiooniakti, genotsiidi, inimsusevastase kuriteo või sõjakuriteo toimepanemisega seotud sümboli avalik eksponeerimine neid tegusid toetaval või õigustaval viisil.

Protokollis märkis politsei, et on alust arvata, et monumenti võidakse avalikult eksponeerida.

Sööt ütles, et sammas plaaniti püstitada eramaale, mitte avalikku kohta. "See on teekaitsevööndist väljas. Nii et ei oleks mingit probleemi pidanud olema."

Kuju oli plaanis püstitada Lihula Olerexi taha, Pärnu maantee ja Alaküla tee ühinemise alale.

Monumendi püstitamiseks mõeldud auk. Autor/allikas: ERR/Verner Vilgas.

Ala, kuhu plaaniti püstitada Lihula monumendi koopia. Autor/allikas: ERR/Verner Vilgas.

Sööt väitis ka ERR-ile, et kuju ei olnud samal päeval Lihulas toimuva mälestusüritusega seotud.

"See sammas tegelikult ei olnud üldse ju meie teema. See oli eraisiku teema ja meie enda ürituse raames seda ei reklaaminud," lisas Sööt. "Ma isiklikult seda kohalikku elanikku ei teadnud, aga kuna meil on ka väga suur osa liikmeid Lihulast, siis lihtsalt panime käed kokku. Miks mitte inimest aidata, ei ole ju keelatud see."

Kuigi pühapäeval konfiskeeritud kuju Lihulasse ei jõudnud, toimus mälestusüritus Lihulas eramaal paikneva kuju juures. Söödi sõnul on too kuju viis aastat vana ja kohalikud võimud selle asukohast teadlikud.