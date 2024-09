Populistide edu tõi taas esile lõhe Saksa ida- ja lääneosa vahel

Ida-Saksamaa piirkondlikel valimistel saatis edu populiste ning ajaleht Financial Times kirjutab, et viimased valimised tõid taas esile lõhe riigi ida- ja lääneosa vahel.

Parempopulistlik Alternatiiv Saksamaale (AfD) võib viimaste valimistulemustega rahule jääda. AfD võitis esmakordselt liidumaa valimised, saades pühapäeval parima tulemuse Tüüringis.

Saksimaa liidumaa valimistel jäi AfD napilt teiseks, paremtsentristlik CDU kogus 31,9 protsenti häältest, AfD sai 30,6 protsenti häältest. Nii Tüüring kui Saksimaa on endised Ida-Saksamaa alad.

Riigi idaosa on juba aastaid olnud AfD peamine tugipunkt, partei kasvatab seal järjepidevalt toetust.

"Ida näitab kõigile teistele, kuidas seda teha tuleb. Me näitame läänesakslastele, kuidas korraldada rahumeelset revolutsiooni," ütles kampaaniaüritusel üks AfD poliitik.

Selliseid sõnu loopis AfD tõusev täht Rene Aust, miiting toimus eelmisel kuul Suhli linnas. AfD üritab näidata, et esindab idasakslaste huve ning valijad võtavad partei juttu kuulda. Esimest korda pärast teist maailmasõda said parempopulistid Saksamaa liidumaa parlamendis kõige enam kohti.

Viimased Ida-Saksa valimised näitavad, et 34 aastat pärast taasühinemist pole sotsiaalsed ja majanduslikud lõhed riigis kuhugi kadunud. Riigi lääneosas AfD nii populaarne pole ning valimiste võitmisest võivad nad seal veel vaid und näha. Siiski elukalliduse tõusu tõttu on olemas märke, et populistid suurendavad ka riigi lääneosas oma toetust.

Riigis on üles kerkinud ka uued teemad, mis lõhestavad ühiskonda. Heaks näiteks on sõda Ukrainas. Küsitlused näitavad, et idasakslased suhtuvad Ukraina abistamisse leigemalt kui läänesakslased.

Ringhäälingu ZDF küsitlusest selgus, et 54 protsenti Tüüringi liidumaa elanikest leidis, et lääs peab kärpima sõjalist toetust Ukrainale. Enamus ei toeta ka USA kaugmaarakettide paigutamist Saksa territooriumile, vahendas Financial Times.

"SDV (Saksa Demokraatlik Vabariik) aegadel dikteeris kõike NSVL, nüüd teevad seda ameeriklased," seletas Jena linnast pärit pensionär Heinz Wolff.

Sõjavastasel laineharjal ei purjeta ainult AfD, sama rahulolematust kasutavad ära ka vasakpopulistid. Endine kommunist Sahra Wagenknecht asutas BSW alles seitse kuud tagasi ja ka vasakpopulistidel läks viimastel valimistel hästi. Ka BSW heidab võimudele ette sanktsioone Venemaale ning Ukraina toetamist

Populistide edu tekitab nüüd Lääne-Saksamaal küsimusi. Tuuakse välja, et pärast taasühinemist on Lääne-Saksamaa investeeringud riigi idaossa ligi 1,6 triljonit eurot. Kõrgtehnoloogiline tööstus on saanud piirkonnas jalad alla, loodud on tuhandeid töökohti.

Saksamaa majandusuuringute instituudi viimane uuring näitab, et riigi idaosa tööhõive võtab läänele järele, palgalõhe väheneb. Uuringu autor Matthias Diermeier tõi aga välja, et need positiivsed suundumused pole veel paljudele kohale jõudnud, demograafiline olukord läheb üha kehvemaks.

"Paljudes piirkondades, peale pealinna Berliini ümbritsevate piirkondade, vähenes rahvaarv, see läheb lähiaastatel ainult hullemaks," ütles Diermeier.

Ametlikud andmed näitavad, et alates Wendest (sakslaste termin taasühendamise kohta) on ligi 3,7 miljonit idasakslast kolinud riigi lääneossa. Enamik neist on noored ning Ida-Saksa rahvastik vananeb üha kiiremas tempos.

Mõned eksperdid toovad veel välja, et valimistel ei mängi suurt rolli ainult majandusprobleemid, paljudel idasakslastel on minevikust taak kaelas. Ringhäälingu MDR analüütik Ulrich Sondermann-Becker nimetas seda Wendewundeniks ehkl Wende haavadeks. Paljud idasakslased leiavad endiselt, et neid ei kohelda riigis võrdselt.

"Üks ideoloogia asendus teisega, see võitjate mentaliteet levis üle riigi, tuues kaasa palju ebaõiglust," seletas vasakpopulist Katja Wolf.

"See on ka põhjus, miks inimesed idas on illegaalse sisserände vastu. Räägitakse, et keegi ei aidanud meid pärast Wendet, kui tööpuudus oli kõrge ja nüüd püütakse Berliinis kogu maailma päästa," rääkis Wolf.

Politoloogid siiski tõid välja, et kogu Ida-Saksamaad ei saa ühte patta panna. CDU tegi viimastel valimistel hea tulemuse, SPD on endiselt populaarne Brandenburgis ja Mecklenburg-Vorpommernis.

Siiski peavad traditsioonilised peavooluparteid üha rohkem arvestama, et riigis tõstavad pead populistid. Saksa kantsler Olaf Scholz kutsus esmaspäeval peavooluparteisid üles säilitama tulemüüri AfD suhtes.