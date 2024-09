Saksamaa piirkondlikud valimised andsid järjekordse hoobi Scholzi valitsusele

Meeleolu valimistel Ida-Saksamaa liidumaades kujunes pingeliseks, kuivõrd soosikuks oli tõusnud paremäärmuslik Alternatiiv Saksamaale ehk AfD.

"Me peame ja me tahame lõpetada riigi läbikukkumise ja kontrolli kaotuse. See tuleb lõpetada ja seda saab teha üksnes migratsiooni- ja asüülipoliitika jätkusuutliku muutmisega. See on väga lihtne, kui te seda soovite. Ja ma saan teile lubada, et kui meie oleme valitsuses, siis me teeme seda. Piirid lähevad kinni ja kontrolli alla," lausus AfD juht Alice Wiedel.

"Me oleme üles kutsunud lõpetama sanktsioone Venemaale, mis kahjustavad meid rohkem kui Venemaad," ütles AfD esikandidaat Saksimaal Jörg Urban.

Venemaa-sõbralikkuse poolest ei jää AfD-st maha Saksamaa poliitspektri vasakääre uus tõusja Sahra Wagenknecht, kes on sidunud vasakäärmusliku kapitalismivastasuse parempoolsete migratsioonivastasuse ja euroskepsisega.

"Muuhulgas me küsisime, kes kardab sõda ja seda, et sõda Ukrainas jõuab meieni. Tulemus oli väga selge. Umbes pool Saksamaa inimestest kardab, et sõda tuleb meieni. Ja idas arvab nii selge enamus," lausus Sahra Wagenknecht, kes on omanimelise liidu juht.

Sahra Wagenknechti tabas kampaania lõpusirgel värvirünnak ja AfD vastu leidsid aset protestid.

Natsiteemaga flirtinud vastuoluline AfD esinumber Tüüringis Björn Höcke saabus valimistele Venemaale viitava autoga.

Miks ikkagi migratsioonivastased, euroskeptilised ja Kremli-sõbralikud jõud Ida-Saksamaal sellise tuule purjedesse on saanud?

"On pidevalt näha, kus on ida ja kus lääs. Parem taristu, parem tööstus on koondunud läände, meid unustatakse," ütles Constantin.

"Edu on toonud järjekindel immigratsioonivastane sõnum ja ka mahajäetuse tunne väiksemates külades ja linnades Tüüringis. Ise olen ka Tüüringis kolm-neli aastat elanud, tean, kuidas seal piirkondades tunne on. Miljonid on neist piirkondadest Ida-Saksamaal lahkunud aastate jooksul vaatamata suurtele muudatustele ja see läheb inimestele korda," lausus politoloog ja Euroopa vähemusuuringute keskuse direktor Vello Pettai.

Björn Höcke sai õhtul käed võidukalt üles tõsta, auto oli ta õhtuks välja vahetanud.

Vaatamata AfD triumfile nad ilmselt võimule ei pääse, sest teised parteid on nendega koostöö välistanud. Tüüringi ja Saksimaa kohalikust võimust on Eestist vaadates aga olulisem, millise sõnumi valimistulemus saadab Berliini, kus liidukantsler Scholz niigi raskustega sotsiaaldemokraatide, roheliste ja liberaalide valitsust koos püüab hoida.

"See viib selleni, et see koalitsioon on veelgi suurema surve all. Olaf Scholz on surve all mitte ainult liidukantslerina, aga ka SPD juhina, sest keegi ei ole enam väga kindel, et tema suudab järgmisel aastal Bundestagi valimistele minna SPD juhina ja usaldusväärselt neid valimisi võita," ütles Pettai.

Küsimus on ka, millist migratsioonipoliitikat hakkab valitsus ajama ja kui tugevaks jääb nende toetus Ukrainale. Parlamendivalimised toimuvad Saksamaal aasta pärast ja arvamusküsitlusi vaadates moodustavad suure tõenäosusega järgmise valitsuse kristlikud demokraadid.