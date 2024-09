Tartu Ülikoolis õpinguid alustanutest on magistrante ja doktorante üle poole

Tartu Ülikoolis alustas sel sügisel õpinguid 4684 uut üliõpilast, neist 2075 kõrghariduse esimesel astmel, mis tähendab, et magistrante ja doktorante on alustanute seas üle poole.

Tartu Ülikooli avaaktusel tõdes õppeprorektor Aune Valk, et võrreldes paari eelneva aastaga on tal hea meel tervitada tänavu alustajate hulgas rohkem magistrante ja doktorante, õpetajaks õppijaid ning välistudengeid.

Oma ootustest rääkisid "Aktuaalsele kaamerale" ka värsked tudengid.

"Ma ootan palju uusi ägedaid tutvusi, uusi teadmisi, ägedaid kogemusi. Kerge värin on sees, aga ma arvan, et see on ootusärevus," rääkis Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni esmakursuslane Mona "Aktuaalsele kaamerale".

"Kuidagi tundsin, et tahan tegeleda inimestega, ja arst on alati südame peal olnud. Tundus õige valik. Muidugi ta on selline keerukam eriala, aga ma usun, et julge pealehakkamine ja sihikindel töö viib sihini, mida ma loodan saavutada," rääkis Tartu Ülikooli arstiteaduse esmakursuslane Anna Katarina.

Kokku õpib Tartu Ülikoolis 15 746 üliõpilast.