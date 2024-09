Tänavune õunasaak püstitab mitmel pool rekordeid

Rohke õunasaagi üle saavad rõõmustada tänavu väga paljud.

Abikaasad Piia ja Meelis Tiigemäe peavad ennast väiketootjaiks, kuigi 25 aastaga on nende koduaeda Aravete lähistel Märjandi külas istutatud üle 900 õunapuu, lisaks veel ploomid ja pirnid. Aga tänavune õunasaak üllatab neid ennastki.

"Meie ei ole nendega mingit imet teinud, aga tänavu on lihtsalt piisavalt vett ja sooja ja see ongi põhimine komponent, mida on õunte kasvuks vaja," ütles Rebase talu perenaine Piia Tiigemäe.

"See on "Eva kuld". "Eva kuld" on pärandkultuuri sort, väga vanaaegne sort, hästi magusad õunad. Praegu veel ei ole päris täisküps, aga talveõuna tulebki korjata siis, kui ei ole veel täisküps, siis see säilib hästi," lisas Piia Tiigemäe.

"Õuntega on nii, et kui natuke võtta vähemaks puu otsas, siis alles jäänud õunad valmivad palju kiiremini, neile jääb ju rohkem energiat ja ressurssi," lausus Rebase talu peremees Meelis Tiigemäe.

Õunaperekond Tiigemäe teab, et Eesti inimene on kindlate õunasortide usku ja et õunu ostetakse silmadega.

"Alati läheb laubaks "Kuldrenett", "Tiina", "Suislepp". Ikka vanad, head tuntud sordid on, mida kõige rohkem tahetakse. Aga roosa peab õun olema või kollane. Silmadega ostetakse ikkagi väga palju," ütles Piia Tiigemäe.