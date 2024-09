Iisraeli streikijad nõuavad valitsuselt samme Gaza pantvangide vabastamiseks

Iisraelis algas esmaspäeva varahommikul üleriigiline streik, millega avaldatakse survet Benjamin Netanyahu parempoolsele valitsusele, mis pole suutnud vabastada Gazas hoitavaid pantvange. Ka USA president Joe Biden ütles, et Netanyahu ei ole pantvangide vabastamiseks piisavalt pingutanud.

Iisraeli suurima ametiühingu korraldusel jäid hommikul suletuks valitsus ja -munitsipaalasutused, koolid ja paljud eraettevõtted. Nii nagu ka pühapäeva õhtul, asusid meeleavaldajad teid blokeerima.

"Ma ütlen teile, miks me siin teed blokeerime. Sest 332 päeva teen ma kõik, mis võimalik, et päästa oma isa ja oma parima sõbranna elu, ja see ei huvita mitte kedagi," hüüdis meeleavaldusel kahe Gaza pantvangi lähedane Shir Siegel.

Suure osa majanduse seiskamisega raputatakse streikijate sõnul valitsust eesotsas peaminister Benjamin Netanyahuga, kes pole võtnud tõsiselt pantvangide vabastamist Gazast. Nädalavahetusel leiti sektorist kuue pantvangi surnukehad, kes olid maha lastud paar päeva varem, kui Iisraeli armee nendeni jõudis. Selline hukatute leidmine vallandas ühiskonnas sügava šoki.

Hommikul suleti kaheks tunniks ka rahvusvaheline Ben Gurioni lennujaam.

"Kahjuks saime teada, et meie lend Kreekasse lükati edasi Iisraelis toimuva streigi tõttu. Ma toetan seda streiki, sest tegelikult kõik inimesed Iisraelis tahavad, et meie sõbrad ja vennad tuleksid Gazast tagasi ja oleksid vabad," rääkis lennureisija Zamy Moldovan.

Kriitikute hinnangul torpedeerib Netanyahu relvarahu sõlmimist palestiina terrorirühmitusega Hamas poliitilise kasu nimel. Pühapäeval ja esmaspäeval toimunud proteste on nimetatud maavärinaks, mis võiks Netanyahu lõpuks oma kohalt kangutada.

Pühapäeva õhtul oli Tel Avivi, Jeruusalemma ja teiste linnade tänavatel kokku pool miljonit protesteerijat ning politseil tuli neid jõuga ohjeldada.

Paremäärmuslik rahandusminister teatas aga peaprokurörile, et kuna tänase streigi eesmärk on mõjutada riigile olulist julgeolekupoliitikat, puudub sellel seaduslik alus ja Iisraeli kohus teataski, et streik peab lõppema, mis vaid lisab pingeid.

Gaza sektoris arvatakse olevat veel 101 pantvangi ja nende lähedased tuletavad seda Iisraeli tänavatel meelde iga päev.