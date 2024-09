Netanyahu: Iisrael peab kontrollima strateegilist piirikoridori Gazas

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu nimetas kontrolli Gaza piiril asuva Philadelphi koridori üle Iisraeli peamiseks sõjaliseks eesmärgiks. See seisukoht on kujunenud peamiseks takistuseks relvarahu saavutamisel.

"Israel ei aktsepteeri kuue pantvangi tapmist, Hamas maksab selle eest ränka hinda," ütles Netanyahu, seistes Gaza sektori seinasuuruse kaardi ees, millel olid kujutatud pommid ja raketid piiri ületamas. "Iraani kurjuse telg vajab Philadelphi koridore. Iisrael peab seda kontrollima."

Netanyahu kommentaarid tulid pärast nädalavahetusel aset leidnud proteste ja esmaspäevast üldstreiki, mis järgnes kuue pantvangi surnukehade leidmisele Gazast. Kümned tuhanded iisraellased avaldasid meelt valitsuse sõjategevuse vastu ja jätkuvalt vangis olevate pantvangide vabastamise nimel.

Hamas hoiatas esmaspäeval, et kui sõjaline surve jätkub, tagastatakse pantvangid "kirstudes" ja vangistajatele on antud uued korraldused, kui Iisraeli väed neile lähenema peaksid.

USA president Biden ütles esmaspäeval, et tema administratsioon on väga lähedal pakkumaks mõlemale poolele lõplikku pantvangilepingut, mille tähtsus on kasvanud pärast surnukehade leidmist, kelle hulgas oli ka Iisraeli-Ameerika kodanik Hersh Goldberg-Polin.

Esmaspäeval avaldas Iisraeli peaminister kaastunnet kuue Gazas surnuna leitud pantvangi perekondadele, kuid pöördus kiiresti tagasi oma valitsuse kaitsmisele Philadelphi koridori osas. Seda seisukohta nähakse kui peamist takistust potentsiaalse relvarahu sõlmimisel Hamasiga.

"Võitluses kurjuse telje vastu, selles konkreetses sõjas Hamasi ja ka põhja vastu, oleme seadnud neli eesmärki: lüüa Hamas; tuua tagasi meie pantvangid; tagada, et Gaza ei kujutaks ohtu; ja viia elanikud tagasi lõunasse," ütles ta. "Kolm neist eesmärkidest läbivad Philadelphi koridori, mis on Hamasi hapnikutoru."

Avalik pahameel puhkes pärast seda, kui Iisraeli kaitsevägi leidis pantvangide surnukehad tunnelist sügaval Palestiina linna Rafahi all. Iisraeli tervishoiuministeeriumi andmetel tulistati neid lähedalt umbes kaks päeva enne nende surnukehade leidmist. Mõned neist, sealhulgas Goldberg-Polin, oleksid pidanud olema kavandatud relvarahulepingu raames esimeses pantvangide vabastamise partiis.

Pantvangide perekondade foorum ütles, et ellujäänud pantvangid hüljati eelmisel nädalal neljapäeval, kui Netanyahu kabinet hääletas peaministri positsiooni toetamise poolt, nõudes Iisraeli kontrolli Philadelphi koridori üle. Iisraeli kaitseminister Yoav Gallant oli ainus kabinetiliige, kes hääletas selle seisukoha vastu, ja on kutsunud üles otsust tühistama.

Umbes 100 000 meeleavaldajat osales pühapäeva õhtul Tel Avivis toimunud protestides, blokeerides ajutiselt linna läbiva põhja-lõuna suunalise kiirtee. Esmaspäeval toimusid sporaadilised protestid, mis blokeerisid riigi peamisi teede ristumiskohti, ja veel üks suur meeleavaldus kutsuti kokku esmaspäeva õhtuks.

Kuid ka kõige tulihingelistemate meeleavaldajate seas valitses siiski teadmine, et neil pole veel piisavalt jõudu, et ohustada Netanyahu võimupositsiooni ja sundida teda kurssi muutma.

"Ma pole kindel, kas streik oli nii võimas, kui inimesed ootasid," ütles Debbie Mason, sotsiaaltöötaja Eshkoli piirkonna nõukogus, mis asub Lõuna-Iisraelis Gaza vahetus läheduses ja kus paljud 7. oktoobri Hamasi rünnaku ohvrid elasid.

"Kahjuks on liiga palju asju, mis takistavad kokkulepet. Kas see on meie poolel või Hamasi poolel, tundub lihtsalt, et kellegi huvides pole, et midagi juhtuks," ütles Mason.