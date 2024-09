Hongkongi koolid alustavad Xi Jinpingi mõtteviisi juurutamist

Sel nädalal algas Hongkongis uus kooliaasta koos märkimisväärse uuendusega mõnede õpilaste õppekavas: Xi Jinpingi mõtte õpetamisega. Uus õppeaine Hiina juhi ideede kohta on väidetavalt suunatud armastuse kasvatamisele Hiina riigi vastu ja rahvusliku identiteedi tunnetuse arendamisele, kirjutab The Guardian.

Hiina liidri ideoloogia õpetus on nüüd kohustuslik uue õppeaine raames, nimega "Kodanikuõpetus, Majandus ja Ühiskond", mis kuulutati esmakordselt välja 2022. aastal. See aine on kohustuslik kõigile gümnaasiumiõpilastele, ja selle eesmärk on kasvatada õpilastes rahvuslikku tunnetust, armastust meie riigi vastu ja rahvusliku identiteedi tunnetust, vastavalt valitsuse välja antud õppekava juhistele.

Õpilastelt oodatakse, et nad õpiksid Xi Jinpingi mõtteid moodulis, mis käsitleb Hiina riigi poliitilist struktuuri ja osalemist rahvusvahelistes asjades. Juhised soovitavad õpetajatel pühendada sellele moodulile 12 40-minutilist tundi.

Juhiste kohaselt olid mõned koolid kutsutud üles rakendama uue aine pilootprogramme juba 2023. aastal, kuid kõik 512 keskkooli peaksid uut õppekava rakendama alates esmaspäevast, 2. septembrist 2024.

Üks Hongkongi elanik võrdles uut õppekava sotsiaalmeedias ajupesuga. "Öelda, et haridus moonutab mõtteid, on leebelt öeldud," lisas ta.

Teine Hongkongi elanik väljendas muret seoses Hongkongi hiinastamisega. "Kui kohtun tänaval õpilastega, kuulen neid rääkimas mandariini keeles, nad kasutavad ka Hiina termineid ja isegi nende toitumisharjumused on muutunud Hiina-laadseks," ütles ta. "Kui lisada veel uudismeedia ja valitsuse patriootiline haridus, näeme tõenäoliselt oma eluea jooksul tõeliste hongkonglaste kadumist."

2023. aasta lõpus teatati muudatustest ka algkoolihariduses. Haridusamet teatas, et algkoolide üldõppeprogrammid asendatakse uue õppekavaga 2025. aastaks. Uued õpetused sisaldavad rahvuslikku julgeolekut, oopiumisõda ja Jaapani sissetungi Hiinasse, mis on kaks võtmesündmust Pekingi narratiivis "alanduse sajandist", mis on Hiina kasvava natsionalismi peamine ajend.

Xi isiklik poliitiline filosoofia, ametlikult tuntud kui "Xi Jinpingi mõte sotsialismist Hiina eripäradega uue ajastu jaoks", kanti Hiina põhiseadusesse 2018. aastal. 2021. aastal viidi see mandri-Hiina koolidesse. Mandri-Hiina õppekavas olevad Xi õpetused on saadud teabe kohaselt palju põhjalikumad kui need, mis on Hongkongi toodud. Sellest hoolimata on see tekitanud muret mõnede lastevanemate ja kodanike seas.

Hongkongi koolidesse registreerumine on viimastel aastatel järsult vähenenud, mida on põhjustanud madal sündimus ja elanikke ning välismaalaste lahkumine pärast demokraatiameelse liikumise mahasurumist ja Kommunistliku Partei sotsiaalse kontrolli kehtestamist.