Soome järgmise aasta eelarve puudujääk tuleb 12,2 miljardit eurot

Soome valitsus kiitis heaks järgmise aasta eelarve, mille kulude maht on 88,8 miljardit eurot ning tulude kogumaht on 76,6 miljardit eurot. 12,2 miljardi euro suurune puudujääk kaetakse laenude abil.

Valitsus sai 2025. aasta eelarve valmis ja korraldas seetõttu ka pressikonverentsi. Peaminister Petteri Orpo tõi välja, et majandus seisab silmitsi väljakutsetega ning tõi välja ka praeguse julgeolekupoliitilise olukorra.

Orpo mainis Venemaa sõjalist tegevust Ukrainas, pingelisi suhteid USA ja Hiina vahel ning Lähis-Ida kriisi.

"Kõik need mõjutavad negatiivselt meie tegevuskeskkonda," rääkis Orpo.

Valitsus otsustas kevadel teha kokku üheksa miljardi euro ulatuses kärpeid ja maksutõuse, sest Soome võlakoormus on liiga suur.

Rahandusminister Riikka Purra tõi välja, et ilma kärbeteta oleks puudujääk olnud veel nelja miljardi euro võrra suurem. Seega oleks pidanud valitsus pidanud võtma laenu ligi 16 miljardit eurot.

Purra sõnul peab valitsus sama poliitikat jätkama ka järgmistel aastatel, kuigi valitsus teeb praegu raskeid ja valusaid otsuseid.

Kärped tabavad ka avalikku sektorit, riigihalduse kulusid kärbitakse 274 miljoni euro võrra. See tähendab ka koondamisi, vahendas Helsingin Sanomat.

Purra tõi välja, et valitsuse praegune eesmärk on majanduskasvu tagamine ning valitsus tahab eelarve 2027. aastaks viia tasakaalu. See eeldab, et üheksa miljardi euro ulatuses kärped viiakse täielikult ellu ning majanduskasvu osas ei tule "negatiivseid üllatusi".

Tervishoid peaks tänavuse aastaga võrreldes juurde saama 2,2 miljardit eurot. Valitsus kavatseb tõsta teadus- ja arendustegevuse rahastamist 1,2 protsendini SKP-st. Valitsus kavatseb ka rahastada erinevaid taristuprojekte.