Sõja 924. päev: Venemaa korraldas raketirünnaku Kiievile

Oluline kolmapäeval, 4. septembril kell 22.29:

- Hukkunute arv Lvivis tõusis seitsmeni, nende hulgas kolm last;

- Venemaa korraldas raketirünnaku Kiievile, Lvivi rünnati droonidega;

- USA kaalub võimalust anda Ukrainale pikamaa tiibrakette;

- Valge Maja ametnik kohtus Kiievis Zelenskiga;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1390 sõdurit;

Hukkunute arv Lvivis tõusis seitsmeni, nende hulgas kolm last

Venemaa rünnaku tagajärjel Lvivile hukkus vähemalt seitse inimest ja 23 sai vigastada. Elumajad süttisid põlema ja kaks kooli said kahjustada.

"Seitse inimest hukkus Lvivis. Kolm neist olid lapsed," kirjutas Lvivi linnapea Andri Sõdovõi. "Elumajad põlevad keskraudteejaama lähedal. Kaks kooli ei alusta täna õppetööd," seisab linnapea Telegrami postituses.

"Päästeoperatsioon jätkub," teatas Ukraina siseminister Ihor Klõmenko Telegramis.

"Viiskümmend kortermaja ja eramaja on saanud kahjustada. Päästemeeskonnad on juba päästnud 12 inimest. Psühholoogid töötavad, loodud on kriisikeskus. Politsei võtab vastu kannatanute avaldusi ja kontrollib, kas naabermajades on ohvreid," lisas minister.

Venemaa väitis, et vallutas Pokrovski lähedal veel ühe küla

Vene väed vallutasid Karlivka küla Ida-Ukrainas, mis jääb tähtsast liiklussõlmest Pokrovskist 30 kilomeetri kaugusele, väitis kolmapäeval kaitseministeerium.

Ukraina teatel on Pokrovski alles jäänud umbes 26 000 inimest, nende hulgas on ka ligi tuhat last.

"Praegu on linna jäänud 26 000 inimest ja 1076 last. Tuletan meelde, et kuu tagasi oli inimesi kaks korda rohkem, üle 40 tuhande," teatas kohaliku sõjaväeadministratsiooni juht Vadim Filaškin.

Venemaa korraldas raketirünnaku Kiievile, Lvivi rünnati droonidega

Venemaa algatas taas raketirünnaku pealinnale Kiievile ja droonirünnaku Ukraina lääneosas asuvale Lvivi linnale, mis asub NATO liikmesriigi Poola piiri lähedal, teatasid Ukraina sõjaväe esindajad kolmapäeval. Õhutõrjeüksused tõrjusid rünnakuid.

Pealtnägijad kuulsid Kiievi äärelinnas mitmeid plahvatusi, mis kõlasid nagu õhutõrjesüsteemide töö, kirjutas Reuters.

Varasemalt teatati ka droonirünnakust Kiievile, kus õhutõrjeüksused tõrjusid rünnakuid pealinna äärealadel.

Ukraina õhuväe teatel oli kogu Ukraina õhuhäirete all, vahendas õhuvägi Telegrami sõnumirakenduses.

Purustustest või ohvritest pole seni teateid laekunud.

Poola relvajõud teatasid, et on aktiveerinud enda lennukid, et tagada õhuruumi turvalisus pärast seda, kui Venemaa on kaheksa päeva jooksul kolmandat korda rünnanud Ukrainat.

Valge Maja ametnik kohtus Kiievis Zelenskiga

USA rahvusliku julgeoleku asenõunik Jon Finer kohtus Kiievis Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga, et arutada, millist koostööd saavad USA ja Ukraina teha Joe Bideni ametiaja lõpuni.

Finer kohtus ka Ukraina sõjaväelastega, et arutada olukorda Ukraina sõjas sissetungija Venemaaga ning tuleviku strateegiaid, teatas Valge Maja.

USA kaalub võimalust anda Ukrainale pikamaa tiibrakette

Reuters teatas, et USA kaalub võimalust anda Ukrainale pikamaa õhk-maa tüüpi tiibrakette (JASSM), kuid Ukraina ei saaks neid rakette mitme kuu jooksul.

Reuters viitas kolmele allikale, sealhulgas USA ametnikele, ja teatas, et USA on lähedal kokkuleppele JASSM-ide tarnimiseks Ukrainale. Rakettide tarnimine kuulutatakse välja sõjalise abi paketis 2024. aasta sügisel, kuid USA ei ole veel tehingut lõplikult kinnitanud.

Reuters märkis, et JASSM-rakette on seni integreeritud ainult USA poolt projekteeritud lennukitesse, ja üks USA ametnik ütles Reutersile, et on tehtud pingutusi JASSM-ide integreerimiseks teiste Ukraina õhujõudude hävitajatega.

Tavalise JASSM-i tegevusraadius on ligikaudu 370 kilomeetrit, samas kui laiendatud ulatusega JASSM (JASSM-ER) ulatub umbes 1000 kilomeetrini. Reuters teatas, et ei ole selge, milliseid variante USA Ukrainale selles lepingus saadab, kuigi mõlema variandi tegevusraadius on pikem kui ATACMS-rakettidel, mida USA on juba Ukrainale tarninud.

ISW on varem hinnanud, et ATACMS-rakettide tegevusraadiuses on vähemalt 245 Vene sõjalist objekti—millest vähemalt 85 protsenti ei ole lennuväljad. Juba ainuüksi tavaline JASSM, mis lastakse välja Ukraina õhuruumist, laiendaks tõenäoliselt veelgi seda sõjaliste objektide ringi Venemaal, mis jääksid Ukraina rakettide ulatusse.

Siiski on ebaselge, kas Ukraina saaks JASSM-i laiendatud ulatust kasutada, arvestades, et USA praegune poliitika piirab Ukrainal USA tarnitud pikamaa täppisrelvade kasutamist Venemaa sõjaliste sihtmärkide ründamiseks.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1390 sõdurit

Ukraina relvajõudude laupäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 620 350 (võrdlus eelmise päevaga +1390);

- tankid 8618 (+7);

- jalaväe lahingumasinad 16 848 (+27);

- suurtükisüsteemid 17 694 (+30);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1177 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 940 (+0);

- lennukid 368 (+0);

- kopterid 328 (+0);

- strateegilised ja taktikalised droonid 14 616 (+43);

- tiibraketid 2580 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 24 007 (+35);

- laevad / kaatrid 28 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 3014 (+12).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.