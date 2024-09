Tali: kaugmaarakettide kasutamise loa saamine kergendaks Ukraina olukorda

Sel nädalal ütles USA välisminister Antony Blinken, et pole välistatud, et Ukraina saab loa tulistada USA rakette sügavale Venemaa territooriumile.

Tali märkis "Ringvaates", et kuigi USA hinnangul ei ole see sõjas mängumuutja, kergendab see kindlasti Ukraina olukorda.

"Suuresti see on droonide ja rakettide sõda ja Venemaa on suurendanud oma raketivarusid just Põhja-Koreast ja – see on avalik info – nad on saanud Iraanist ka taktikalisi rakette. Ma ei tea, mida nad Hiinast saanud, aga USA asevälisminister on öelnud, et Hiina on andnud letaalset abi Venemaale ehk asju, mida saab kasutada ainult sõdimiseks," rääkis Tali.

"See kindlasti kiirendab USA otsust, et anda kaugeleulatuvaid relvi. Sest mida Kreml teeb? Ta ehitab kurjuse telge, kus on lisaks Kremlile ja väiksele Valgevenele Põhja-Korea, Hiina ja Iraan. Ja mida Hiina vastu saab? Ameeriklaste andmetel saab Hiina vastu allvee-, lennundus- ja kosmosetehnoloogiat, mida Venemaa enne kellegagi ei jaganud," lisas ta.

Tali ütles, et kuigi see, mida täpselt Ukraina kavatseb kaugmaarakettidega tulistada, on sõjasaladus, siis ilmselt on need objektid lennuväljad, rakettide laskeseadeldised, radarisüsteemid, õhukaitsesüsteemid, logistika- ja juhtimiskeskused ning vägede koondumiskohad.

Tali selgitas, et Ukraina on siiani kaugmaarakettide asemel kasutanud sügavale Venemaa territooriumile rünnakute tegemiseks pikamaadroone, mida ise ehitavad. Tema sõnul näitab see, et kuigi Venemaa territoorium on suur ja riigil on Nõukogude Liidu ajast päritud ka võimas õhukaitsesüsteem, siis sõja käigus on see piisavalt hõredaks kulunud ja Ukraina saab valusalt nõelata.

"Loogika on samasugune sõjapidamise loogika nagu Iisraelil, et tuleb vastast lüüa tema maal ehk puruks lüüa lennuväljad ja laskeseadeldised," lisas ta.