Uuriv ajakirjandus paljastas Putini salajased pojad ja nende peidetud elu

Nende ema on Alina Kabajeva, endine olümpiavõimleja, kelle suhe Putiniga on olnud Venemaal avalik saladus juba üle kümne aasta, teatas Dossier Centre.

Üheksa-aastane Ivan ja viieaastane Vladimir veedavad suurema osa aastast oma isa tohutus häärberis Valdai järve lähedal, Moskvast loodes, kus neid ümbritsevad koduõpetajad, lapsehoidjad ja Kremli föderaalse kaitseteenistuse ohvitserid. Alates sellest, kui Venemaa alustas uut invasiooni Ukrainasse 2022. aastal, on Valdai residents olnud kaitstud õhutõrjesüsteemidega.

Raport andis üksikasjaliku ülevaate laste elust. Nende mänguasjade hulgas on suur Lego kollektsioon ja iPad, mida kasutatakse mängude ja videokursuste jaoks. Perel on kaks poni, küülikud ja bernhardiin, kelle eest hoolitsevad Kremli valvurid, kuid kes elab perega koos.

"Nad peavad enamasti mängima üksinda või täiskasvanutega," öeldakse raportis. "Nad näevad oma vanemaid ainult hilja õhtul."

Putini poistel on isiklikud kokad, kes valmistavad neile eraldi roogasid. Nagu nende isa, on neil oma tassid ja nad joovad ainult neist. Lõuna paiku lapsed söövad, seejärel teevad nad uinaku ning pärast ärkamist toimuvad õppetunnid ja tehakse sporti.

Veebruaris ja märtsis kolivad poisid luksusresidentsi Krasnaja Poljana kuurordi lähedal, kus nad õpivad suusatama. Juulis ja augustis viibivad nad luksusjahtidel, tavaliselt Soome lahes, Musta mere rannikul ja Venemaa põhjaosades järvede ääres. Poisid reisivad soomusrongi või eralennukiga.

Nende nimesid ei ole ametlikes andmebaasides ja neile on antud valedokumendid, mida tavaliselt antakse spioonidele või tunnistajakaitseprogrammides osalevatele inimestele, öeldakse raportis.

Vene diktaator on avaldanud oma vastumeelsust Ameerika multikate suhtes, kuid Ivan olevat suur Disney fänn ja tüütab Putinit, tehes järele selle kõige populaarsemate filmide tegelasi.

Ivan on väidetavalt mitmel korral oma õpetajatele ja turvameestele öelnud, et Putin oli tema sünni üle nii õnnelik, et hüüdis: "Hurraa! Lõpuks! Poiss!"

Putin on teadaolevalt väga tundlik oma isikliku elu osas. Kui üks Moskva ajaleht teatas 2008. aastal tema suhtest Kabajevaga, ütles ta: "Ma olen alati olnud negatiivselt meelestatud nende suhtes, kes oma tatise nina ja erootiliste fantaasiatega sekkuvad teiste inimeste ellu." Ajaleht suleti peagi pärast seda.

Dossier Centre, mille asutas Mihhail Hodorkovski, endine oligarh, kes veetis kümme aastat Vene vanglates pärast kõrgete ametnike korruptsioonis süüdistamist, teatas oma raportis, et on avastanud fotosid Putini vanemast pojast, kuid on otsustanud neid eetilistel põhjustel mitte avaldada. "Ivan Putin on alaealine ega vastuta oma vanemate tegude eest ning tema välimus ei kujuta endast avalikku huvi," kirjutati raportis.