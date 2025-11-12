X!

Vene meedia: Putinil on kolm identset kabinetti eri elukohtades

Putini oma kabinetis, mis Kremli pressiteenistuse väitel asub Novo-Ogarjovos.
Putini oma kabinetis, mis Kremli pressiteenistuse väitel asub Novo-Ogarjovos. Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS / Alexander Kazakov
Venemaa režiimi juhile Vladimir Putinile on ehitati kolm peaaegu identset kabinetti kolme erinevasse elupaika, et varjata tema tegelikku asukohta, selgub Radio Svoboda ja väljaande Nastojašeje Vremja uuriva ajakirjanduse projekti Sistema läbi viidud analüüsist.

Ajakirjanikud leidsid tõendeid selle kohta, et Putini Sotšis lähistel asuva Botšarov Rutšei residentsi ja Novgorodi oblastis Valdais asuva residentsi kabinetid on koopiad tema kabinetist Novo-Ogarjovo residentsis Moskva lähedal. Vene võimujuht peab nendes kohtades koosolekuid ja konverentse, kuid Kreml vaikib sellest, et need toimuvad erinevates kohtades: kõikide toimumispaikadeks on ametlikult nimetatud Novo-Ogarjovo, vahendas Ukraina väljaanne RBK-Ukraina.

Peamised tõendid selle kohta, et tegelikult on Putinil kolm kabinetti, olid ukselink, dekoratiivliist seinal ja toimikukaust, ilmneb sadu fotosid ja videoid läbi vaadanud ajakirjanike uurimistööst.

Putini erinevate kabinettide uste lingid ja seinaliistud erinevad pmavahel, leidsid ajakirjanikud. Autor/allikas: Kuvatõmmis projekti Sistema videost.

Nende kabinettide väljaehitamine ja Putini liikumine nende vahel näitavad, kuidas tema suhtumine oma julgeolekusse on aastate jooksul muutunud ja kuidas ta on riigivõimu keskme oma koju nihutanud, märgiti raportis.

Putini algne kabinet seati sisse tema residentsi Novo-Ogarjovos Moskva lähedal 2015. aastal, kuid ajakirjanikud avastasid, et vaid aasta hiljem algas selle ruumi salajaste koopiate ehitamine. Valdai kabinetist on fotosid ja videoid ilmunud alates 2018. aastast ja Sotši omast alates 2020. aastast.

"Ühel päeval võidakse Putinit filmida ühe sisustusega kabinetis, seejärel samas kontoris, aga teistsuguse viimistlusega ja lõpuks tagasi vanas," kirjutasid projekti autorid.

Samuti avastasid nad, et Venemaa võimujuht lõpetas oma Sotši residentsi kasutamise 2024. aasta jaanuaris droonirünnakute ohu tõttu ja Novo-Ogarjovo kontori kasutamise alates 2025. aasta algusest. Kuid uurimise kohaselt hakkas Putin alates 2025. aasta septembri keskpaigast taas aeg-ajalt nendes residentsides käima.

Putini salajased punkrid

RBK-Ukraina meenutas ka, et on varem kirjutanud Putini salajastest punkritest.

Uuriva ajakirjanduse andmetel on Moskva kesklinnas terve punkrite võrgustik. Need asuvad maa all, tunnelite sügavus ulatub kuni 200 meetrini.

Ühte neist tunnelitest sattusid Moskvas kogemata omavolulised kaevajad ja teatasid nähtust, misjärel nad arreteeriti, neile määrati tingimisi karistus ja vanglakaristus ning seejärel sunniti Venemaalt lahkuma.

Lõuna-Venemaal Gelendžikis on Putinil tohutu mõis. Seal asub palee-mõõtu eluhoone, kirik, veinikelder, erakasiino, dendraarium ja hokiväljak. Musta mere ääres kaljunõlval asuv kinnistu on usaldusväärselt varjatud tohutu metsa ja lennukeelutsooniga. Ekspertide sõnul on selles asuvad punkrid ja tunnelid väga hästi ehitatud – neil on oma süsteemid ruumide varustamiseks puhta õhu, vee ja küttega. Need on kaitstud ka tulekahjude ja võimalike keemiliste ohtude eest. Tunnelid on ühendatud ka teega, mida saab kasutada varustuse kohaletoimetamiseks.

