Uuriva ajakirjanduse projekti Sistema andmetel on Vladimir Putinil ja tema väidetaval elukaaslasel Alina Kabajeval kaks poega. Laste kasvatamise ja harimisega tegelevad läänest pärit lapsehoidjad ja õpetajad.

Putinil ja endisel olümpiavõimlejal Alina Kabajeval on väidetavalt kaks poega. Ivan (sündinud 2015. aastal) ja Vladimir (sündinud 2019. aastal). Kreml ei ole neid väiteid kunagi ametlikult kinnitanud, kuid uurijate sõnul viitavad dokumentides leiduvad nimed, vanused, asukohad ja muud üksikasjad just neile lastele.

Sistema andmetel õpetavad Putini ja Kabajeva kahte poega läänest palgatud koduõpetajad. Praegu tegelevad nende harimisega kolm välismaist õpetajat, kes on pärit Saksamaalt, Bosniast ja Hertsegoviinast ning Lõuna-Aafrikast

Aastatel 2017–2026 töötas poistega väidetavalt vähemalt 20 välismaalast, peamiselt Saksamaalt, Suurbritanniast, Iirimaalt, Austriast, Uus-Meremaalt ja Lõuna-Aafrikast. Nende ülesanne oli õpetada lastele ka inglise ja saksa keelt ning viia nende keeleoskus "haritud eurooplaste" tasemele.

Ühele lastest hakati välismaiseid kasvatajaid otsima 2017. aastal, kui ta polnud veel kaheaastanegi. Järgmisel aastal hakati talle õpetama inglise, saksa keelt ja muusikat.

Samal ajal sisaldasid töölepingud rangeid ideoloogilisi piiranguid. Õpetajad ei tohtinud jagada oma poliitilisi või religioosseid vaateid.

Kasvatajad elasid Putini residentside lähedal rangelt kontrollitud tingimustes, peamiselt Valdais. Nende liikumisvabadus oli piiratud, nad pidid läbima regulaarseid tervisekontrolle ning hoidma oma töö täielikus saladuses.

Dokumentide kohaselt on koduõpetajate palkamisega seotud küsimustega tegelenud Kabajeva sugulased. Uuringu kohaselt kulus tänavu jaanuaris kolme lapsehoidja palkadele kokku üle 40 000 euro.