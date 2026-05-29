X!

Meedia: Putini ja Kabajeva lapsi harivad läänest pärit koduõpetajad

Välismaa
Vladimir Putin ja Alina Kabajeva
Vladimir Putin ja Alina Kabajeva Autor/allikas: SCANPIX/AFP/SERGEI CHIRIKOV
Välismaa

Uuriva ajakirjanduse projekti Sistema andmetel on Vladimir Putinil ja tema väidetaval elukaaslasel Alina Kabajeval kaks poega. Laste kasvatamise ja harimisega tegelevad läänest pärit lapsehoidjad ja õpetajad.

Putinil ja endisel olümpiavõimlejal Alina Kabajeval on väidetavalt kaks poega. Ivan (sündinud 2015. aastal) ja Vladimir (sündinud 2019. aastal). Kreml ei ole neid väiteid kunagi ametlikult kinnitanud, kuid uurijate sõnul viitavad dokumentides leiduvad nimed, vanused, asukohad ja muud üksikasjad just neile lastele.

Sistema andmetel õpetavad Putini ja Kabajeva kahte poega läänest palgatud koduõpetajad. Praegu tegelevad nende harimisega kolm välismaist õpetajat, kes on pärit Saksamaalt, Bosniast ja Hertsegoviinast ning Lõuna-Aafrikast

Aastatel 2017–2026 töötas poistega väidetavalt vähemalt 20 välismaalast, peamiselt Saksamaalt, Suurbritanniast, Iirimaalt, Austriast, Uus-Meremaalt ja Lõuna-Aafrikast. Nende ülesanne oli õpetada lastele ka inglise ja saksa keelt ning viia nende keeleoskus "haritud eurooplaste" tasemele. 

Ühele lastest hakati välismaiseid kasvatajaid otsima 2017. aastal, kui ta polnud veel kaheaastanegi. Järgmisel aastal hakati talle õpetama inglise, saksa keelt ja muusikat.

Samal ajal sisaldasid töölepingud rangeid ideoloogilisi piiranguid. Õpetajad ei tohtinud jagada oma poliitilisi või religioosseid vaateid. 

Kasvatajad elasid Putini residentside lähedal rangelt kontrollitud tingimustes, peamiselt Valdais. Nende liikumisvabadus oli piiratud, nad pidid läbima regulaarseid tervisekontrolle ning hoidma oma töö täielikus saladuses.

Dokumentide kohaselt on koduõpetajate palkamisega seotud küsimustega tegelenud Kabajeva sugulased. Uuringu kohaselt kulus tänavu jaanuaris kolme lapsehoidja palkadele kokku üle 40 000 euro.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Yle, rferl

heategu

AK suvel

Vaata otse

Kuula otse

19:24

Иво Фельт: ставить в прокат эстонские фильмы летом слишком рискованно

19:20

Kultuuriuudised Uuendatud

19:20

Hommik Anuga Uuendatud

19:18

Директор Нарвского языкового лицея Надежда Черкашина освобождена от должности Uuendatud

19:10

Aktuaalne kaamera. Ilm Uuendatud

19:07

Российский беспилотник упал на крышу многоэтажки в Румынии Uuendatud

19:00

Kauamängiv

19:00

Kultuuriuudised

19:00

Andres Oja

19:00

Päevakaja

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

18:15

Vene ründedroon tabas kortermaja Rumeenias Uuendatud

28.05

Ülejärgmisel õppeaastal lõpeb talvine koolivaheaeg juba 2. jaanuaril

07:43

Venemaa lükkas tagasi USA üleskutse hoiduda Kiievi ründamisest

04:23

Tallinna Ülikooli ja linna plaanid Narva maantee uuendamisega lähevad lahku

12:09

Ülle Madise: mõlemal vanemal on õigus lapse dokumendid kätte saada Uuendatud

28.05

Demograaf: suurprojektide paraadi on meie sündimusega pentsik vaadata

12:33

Kellakeeramise lõppu Eestis pole Soome pärast lähiajal näha

12:19

Ukraina edukad droonirünnakud häirivad Vene varustusteid Krimmi

07:57

Kauplustele teevad aina enam kahju noorte sarivaraste kambad

28.05

"Maahommiku" saatejuhiks saab vaatajatele tuttav Maili Metssalu

ilmateade

loe: sport

18:59

Tartus selgub Eesti korvpallimeister Uuendatud

18:49

Mätik kogus Pro Touri tiimi sõitjatelt väärtuslikku kogemust

18:14

Mourinho sidus end Realiga kolmeks aastaks

17:46

Türki siirdunud Teppan: klubi on üle pika aja taas valmis investeerima

loe: kultuur

18:58

Viljandi linnavalitsus võttis nukuteatri sulgemise eelnõu tagasi

18:53

Aktinäituse "Mees ja naine" motiiviks on laul "Läänemere lained"

15:51

Kuraator Bianka Soe: innovaatilised lahendused sünnivad äärealadel

15:45

Riias saab juuni alguses näha Berliini tipplavastaja Thomas Ostermeieri "Vägivalla ajalugu"

loe: eeter

15:51

Kuraator Bianka Soe: innovaatilised lahendused sünnivad äärealadel

12:19

Toidublogija: sirelisiirupil on õrn lilleline maitse

11:37

Piljarditrikkide äss Juss Saska: mulle pakuvad huvi just trikilöögid

09:40

Kaplinna maratoni läbinud Jaak Kilmi: see oli nagu pidu!

Raadiouudised

18:35

Päevakaja (29.05.2026 18:00:00)

17:50

Esimese kvartali majanduskasvu andis suure panuse eratarbimine

17:35

Rumeenia saadab droonijuhtumi tõttu riigist välja Vene peakonsuli

17:05

Varistatud Virtsu tuletorni asemele kerkib suve lõpuks uus

16:55

Tartu hoiu-laenuühistu saatuse otsustavad kohtuasjad

15:20

Raadiouudised (29.05.2026 15:00:00)

12:45

Petliku ettevõtte käest raha tagasinõudmine osutub tihti keeruliseks ja kulukaks

12:35

Viljandi nukuteatri sulgemine lükkub edasi

12:30

Laupäeval kerkib õhutemperatuur kuni 21 kraadini

12:20

Raadiouudised (29.05.2026 12:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo