Valitsus arutab jätkuvalt ettevõtete erimaksu

Koalitsioonileppes on kirjas, et aastast 2026. peaks kehtima Eesti ettevõtete kasumitele kaheprotsendiline tulumaks, mis võiks tuua riigieelarvesse umbes 200 miljonit eurot.

Rahandusminister Jürgen Ligi (RE) ei pea seda teostatavaks plaaniks.

"Kasumite maksustamise puhul paneme ettevõtetele ja järelevalvele väga suure koormuse ja faktiliselt me järelevalvet teha siin ei jaksa. Selle kahe protsendi püüdmine ei tasu ennast ära. Minu moraaliga see kokku ei käi, kui me räägime riigikaitse maksust ja ütleme, et see on vabatahtlik," lausus Ligi.

Ettevõtjate esindajad pakkusid ühe alternatiivina välja palgafondi lisamaksu, mida ei toeta sotsid ega ka Eesti 200.

"Maksustada tuleks siis kui kasum tekib. Me ei taha tõsta inimestega seotud makse. Pigem kaldume sinna väljapakutud ettepaneku juurde," sõnas regionaal- ja põllumajandusminister Piret Harman (SDE).

Eesti 200 hinnangul võiks analüüsida ka ettevõtete bilansis oleva vara maksustamist.

"Me peame neid alternatiive valitsuses kaaluma. Näiteks see sama bilansi pealt on asi, mida me võiksime arutada, ka seal võiks tegelikult mõjuanalüüsi taha panna. Ka meile on ettevõtjad meie poole pöördudes seda ettepanekut teinud," ütles Eesti 200 esimees, haridusminister Kristina Kallas.

Peaminister Kristen Michali (RE) sõnul võib ettevõtete maksu teemal otsus tulla järgmisel nädalal.

Ligi loodab kolleege siiski veenda tööjõudu maksustama.

"Mu kohustus on valitsusele neid probleeme tutvustada ja nad on juba esimese ringi ära näinud. Kindlasti, kui nad veel veidi vaatavad, siis näevad, et ka palgafondi maksustamisel on olulised eelised kasumiga võrreldes," ütles Ligi.