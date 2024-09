Nord Pool: kõrge elektrihinna ajal olid Balti gaasijaamad töös

Kommenteerides Nord Pooli vaadet kõrgele suvisele elektrihinnale Baltikumis, ütles Arus, et tegureid oli siin mitmeid – Estlink 2 remont, osadel päevadel tuulevaikus, madal veetase Lätis, jaamade aastased hooldused ning defitsiit nii Baltikumis kui ka näiteks Poolas ja Poolast lõunas olevates süsteemides.

"Augusti õhtustel tundidel liikus elekter Leedust reeglina Poola suunas, sealt edasi suures koguses Slovakkia suunas. Ja lisaks oli kuumadel päevadel suurenenud tarbimine," ütles Arus.

Arus ütles, et raske on hinnata, kui suure osa elektrihinna tõusust põhjustas Estlink 2 remont, kuid pigem on ta seisukohal, et see oli kõige suurema mõjuga tegur.

"Hetkel on Estlink 2 tagasi töös ja mõju hinnale on tuntav. Kindlasti aga peab jälgima, mis toimub Soomes ja teistes Põhjamaades. Näiteks ülekandevõimsused Rootsi ja Soome vahel on järgnevatel nädalatel piiratud. Samuti mõjutavad hinda Soomes - ja seeläbi ka Eestis - tuuleolud ning tuumajaamade korralised remondid," rääkis Arus.

Kuigi energeetikaekspert ja endine Eesti Energia juht Hando Sutter on ERR-ile öelnud, et Balti gaasijaamad oleksid pidanud olema töös eriti kõrge elektrihinnaga perioodidel, siis Aruse sõnul nad töös olidki.

"Jälgin igapäevaselt, kui palju energiat ja millest toodetakse. Augustis, kui hind oli kõrge, olid nii Lätis kui ka Leedus gaasijaamad töös. Seda on võimalik kõigil jälgida ENTSO-E veebilehelt," ütles Arus.

"Kas mõni gaasijaam hoidis oma toodangut turult mingil perioodil põhjuseta eemal, seda saab hinnata selle süsteemi regulaator," lisas Arus.

Aruse sõnul jälgib ja analüüsib Nord Pooli turu järelevalve meeskond turuosaliste poolt turule tehtud pakkumisi igapäevaselt.

"Kui uurimise käigus leitakse, et tegemist võib olla turu manipuleerimisega, esitatakse kogu info selle süsteemi regulaatorile, kus vastav turuosaline tegutseb. Seda, kas Eesti või teiste Balti riikide regulaatoritega on suheldud, saavad kommenteerida regulaatorid ise," selgitas Arus.

Aasta algusest on Nord Pooli järelevalve alustanud uurimist 53 sündmuse kohta, millest omakorda 21 kohta on saadetud info regulaatoritele. Statistika puudutab kõiki turuosalisi ja piirkondi, kus Nord Pool tegutseb.