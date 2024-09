Eesti Energia kaalub gaasielektrijaama rajamist

Eesti Energia soojuselektrijaamadel on üha raskem odava taastuvenergiaga konkureerida ja enamik tootmisvõimsustest on reservis või sobiva turuhinna ootel. Elektritootja kaalub gaasielektrijaama rajamist.

Enefit Poweril on kolme soojuselektrijaama peale kokku üle 1300 megavati võimsust. Paraku saavad põlevkivijaamad täistuuridel töötada vaid ülisuure nõudluse ja kõrge elektrihinnaga.

"4. jaanuar oli viimati, kus me olime kõige võimsusega turul. Tõesti, neid hetki saab olema tulevikus veel vähem. Turule pääsemine sõltub turuhinnast ja turuhinnad saavad olema tulevikus palju madalamad kui me täna näeme," ütles Enefit Poweri juhatuse liige Lauri Karp.

Enim saab tööd Enefit Poweri kõige uuem Auvere elektrijaam.

Eesti elektrijaama jaoks algab soodne turuseis alates 120 eurost megavatt-tunni kohta, kuid ka see ei taga pääsu turule.

"Me oleksime hea meelega tahtnud pakkuda Eesti elektrijaama plokke turule esmaspäeval, kui oli väga kõrge hind, aga meid lükati tagasi Nord Pooli turult. See oli tõesti üks paradoks, et see maht, mida me pakkusime, oli väga suur ja seetõttu lükati tagasi. Ehk siis peab kaks korda järgi mõtlema, kuidas see turg töötab," rääkis Karp.

Narva külje all asuv Balti Elektrijaam on juba pool aastat konserveeritud. Käivitamise lootust sellel eriti pole, kui ehk varustuskindluse või võrgusageduse hoidjana.

Põlevkivijaamade aeg hakkab tasapisi ümber saama.

"Põlevkiviplokid pääsevad vähem ja vähem turule, mida rohkem on taastuvelektrit. Ja loomulik, mida Eesti vajab – uusi elektrijaamu, mis lülituvad kiiresti ja lülituvad välja sama kiiresti. Ja eriti, kui me vaatame selle nädala esmaspäeva, kus õhtutundidel oleks hädasti olnud vaja uut gaasijaama. Gaasijaama projekt on meil laual, sellega tegeleme," ütles Karp.

Eeloleval talvel pakub Enefit Power 1000-megavatise reserviga varustuskindlust ning suurema nõudluse korral loodetakse ka heale elektrimüügile. Esimese poolaastaga tootsid põlevkivijaamad ligi neljandiku Eestis tarbitavast elektrist.