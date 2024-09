Ettevõtjate hinnangul hinnakasv jätkub

Eesti 3,2-protsendine inflatsioon augustis ei anna veel lootust, et hinnatõus võiks taltuda.

"Eriti kui meid Läti ja Leeduga kõrvutada, kus inflatsioon on sisuliselt nulli lähedale langenud," ütles SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor, kelle sõnul on Eesti kõrgemal inflatsioonil mitu põhjust.

"Kõige selgem ja objektiivsem on käibemaksu tõus. Paratamatult, kui meil maksud tõusevad, teistel ei tõuse, siis kaubad on kallimad seetõttu," ütles ta.

"Augusti numbrid näitasid 2,9-protsendist hinnakasvu toidu ja mittealkohoolsete jookide puhul. Me ise näeme, et sellest enamiku moodustab käibemaksu tõus, 1,7 protsenti keskeltläbi, mis on ka meie hindu mõjutanud. Ehk 1,2-protsendine hinnatõus tavaolukorras oleks täiesti tavapärane," lausus Prisma sortimendi- ja hankedirektor Kaimo Niitaru.

Niitaru ütles, et hinnatõus kiireneb.

"Me ise näeme, et järgmisel aastal hinnakasv saab natuke jõudu juurde. Käibemaksu kasv, erinevad muud maksupaketid panevad ka tootjad valikute ette. Kõik see hakkab mõjutama nende sisendihindasid, mille peab lõpptarbija kinni maksma," lausus ta.

Aastaga suurimat hinnakasvu näitas augustis 10,5 protsendiga sidesektor. Telia ütles, et seda seetõttu, et ei ole mitu aastat hindu oluliselt tõstetud ja nüüd tõstetakse järele ning hinnatõus võiks samas tempos jätkuda.

"Sideteenuste sektoris sellist hinnatõusu kiirenemist küll näha ei ole, aga peame jälgima majanduse olukorda, et mis teevad kulud ja mis teevad muu inflatsioon. Kui me vaatame üldist hinnatõusu viimase kolme aasta jooksul, siis sideteenuste hinnad ei tõuse kuidagi kiiremini kui muu inflatsioon," ütles Telia Eesti juht Holger Haljand.

Ka analüütikud näevad hinnakasvu jätkumist.

"Eesti kontekstis, mulle tundub, ei ole võimatu hindasid tõsta ettevõtetel, kuna viimased aastad inflatsioonist on väga palju räägitud. Et nüüd kuskil mingi asi kallimaks muutub, see ei ole kuidagi tarbijate jaoks šokeeriv teadmine ja eriti sellistes sektorites, kus me ei saa rääkida ülitihedast konkurentsist, kus oleks sadu erinevaid pakkujaid, kes väga vihaselt hinna pärast konkureerivad," lausus Nestor.