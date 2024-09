USA ja Briti luurejuht kutsusid jätkama Ukraina toetamist

USA ja Ühendkuningriigi välisluurete juhid tegid laupäeval ühisavalduse, milles rõhutasid, et Ukraina toetamine tema võitluses Venemaa agressiooni vastu on olulisem kui kunagi varem ning lubasid jätkata oma koostööd seal ja muude ohtude tõrjumisel.

Luure Keskagentuuri (CIA) direktori William Burnsi ja Briti salaluureteenistuse (SIS, tuntud ka kui MI6) juhi Richard Moore'i artikkel ajalehes Financial Times (FT) oli esimene nende agentuuride juhtide ühiselt avaldatud arvamuslugu. Nad kinnitasid selles kahe riigi vaheliste erisuhete ja partnerluse jätkumist ning viitasid 77 aasta möödumisele mõlema maa luureteenistuste koostöö algusest.

"Agentuurid on koos, seistes vastu agressiivsele Venemaale ja (Vene liidri Vladimir) Putini agressioonisõjale Ukrainas," ütlesid nad. "(Ukraina toetamise - toim.) Kursil püsimine on eluliselt tähtsam kui kunagi varem. Putinil ei õnnestu hävitada Ukraina suveräänsust ja iseseisvust," rõhutasid nad.

Luurejuhid märkisid, et Venemaa tegevus on ÜRO põhikirja ja rahvusvaheliste normide räige rikkumine.

"Nägime seda (Vene agressiooni - toim.) tulemas ja suutsime hoiatada rahvusvahelist üldsust, et saaksime kõik Ukraina kaitseks koonduda. Osana sellest uuest ja tõhusast jõupingutusest avaldasime mõned oma saladused," kirjeldasid Burns ja Moore.

Nad lisasid, et nende agentuurid jätkavad Ukraina luure toetamist: "Jätkame oma vaprate ja kindlameelsete Ukraina luurepartnerite abistamist. Oleme selle üle uhked ja tunneme aukartust Ukraina vastupanuvõime, uuendusmeelsuse ja elujõulisuse ees."

"See konflikt on näidanud, et tehnoloogia, mida kasutatakse koos erakordse vapruse ja traditsiooniliste relvadega, võib sõja kulgu muuta. Sõda Ukrainas on esimene omataoline, mis ühendab avatud lähtekoodiga tarkvara tipptasemel lahinguväljatehnoloogiaga, kasutab kommerts- ja sõjalisi satelliidipilte, droonitehnoloogiat, kõrge ja madala keerukusega kübersõda, sotsiaalmeediat, avatud lähtekoodiga luuret, mehitamata õhu- ja meresõidukeid ning teabeoperatsioone – aga ka inim- ja signaalluure – sellises uskumatus tempos ja ulatuses. Eelkõige on see rõhutanud kohanemise, katsetamise ja uuenduste hädavajalikkust," rõhutasid Burns ja Moore.

Luurejuhid kinnitasid ka, et nende agentuurid jätkavad tööd, et nurjata üle kogu Euroopa toimuvad Vene luure sabotaažikampaaniad ja tehnoloogia küüniline kasutamine desinformatsiooni levitamiseks ning lääneriikide vahele kiilude löömiseks.

Burns ja Moore märkisid, et nad on oma juhitud asutuste töö ümber korraldanud, et kohaneda Hiina tõusuga, mida nad nimetasid 21. sajandi peamiseks luure-alaseks ja geopoliitiliseks väljakutseks.

Mõlema kinnitusel on nii CIA kui MI6 kasutanud oma kanaleid selleks, et aidata kaasa vaoshoitusele ja de-eskaleerumisele Lähis-Idas ning töötavad selle nimel, et Gazas sõlmitaks vaherahu, mis võiks lõpetada Palestiina tsiviilisikute kohutavad kaotused ja viia Hamasi käes olevate pantvangide vabastamisele.

Burns on USA pealäbirääkija kokkuleppe saavutamiseks Iisraeli ja palestiinlaste vahel.