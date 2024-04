Propagandauurija: igasuguse valeinfo vastu võitlemine on keeruline

Europarlamendi üleskutse on oluline, kuid oht on, et seda sisuga ei hakata täitma. Seda enam, et igasuguse valeinfo vastane võitlus on keeruline, ütles Schafer.

"Artikli jälitamine tema alguspunkti on mõnikord väga raske ning teinekord on see tahtlik, eriti siis, kui tegemist on luure juhitud desinformatsiooni kampaaniaga, mille eesmärk ongi algus ära peita. Seega toimub informatsioonipesu digitaalses infokeskkonnas, kus saad artikli igale poole riputada. See võib olla anonüümne Twitteri konto, blogipostitus ning siis hakkavad pisut usaldusväärsemad väljaanded neid avaldusi taasesitama. Seega toimub justkui informatsiooni kaskaad. Selleks ajaks, kui keegi loeb artiklit väljaandes, mida ehk teab ja usaldab, siis võib artikkel olla juba mitmes väljaandes levinud. Artikli tuvastamine nii-öelda nullpatsiendini on korralik tehniline väljakutse isegi meile, kes tegelevad informatsiooni julgeolekuga," lausus GMF-i meedia ja digiinfo demokraatia kaitse alliansi vanemteadur Schafer.

Kahtluseussiga artikleid võib leida kõikidele ehk meestele ja naistele, loomasõpradele, loodusearmastajatele, tehnikasõpradele. USA-s on Schaferi hinnangul tuhandeid lehekülgi, mis levitavad järjepanu kõikvõimalikke teooriaid ja kallutatud infokirjeid.

"Ma ei tea, kas keegi on kunagi mingit arvu pakkunud, sest neid võib olla kümneid, kui isegi mitte sadu tuhandeid. Tegime uuringu RT sisu taasesitamise kohta võlts kohalikes uudistekanalites. Ühes võrgustikus, mitte eriti tuntud levitaja, leidsime 160 võltsväljaannet. Kui seda laiendada teistele uurimistele, mis on sisse vaadanud partei väljaannetesse, siis midagi, mis tundub olevat ameeriklase juhitud kohalik uudistekanal, kuid selge partei ideoloogiaga, siis kümned, kui mitte sajad tuhanded eri lehed on selle isikuga seotud. Tehisintellekti loodud sisuga on võimekus võimendada veebilehti kiiresti ja odavalt palju lihtsam laiapõhjalises võrgustikus, kus on võltsblogid, võlts kohalikud uudistelehed, võlts veebilehed, võlts terviselehed. Saastamine läheb ilmselt järgnevatel aastatel üha suuremaks," rääkis Schafer.

Euroopas on üks riik, kus usutakse kõikvõimalikke vandenõuteooriaid – see on äsja valimised läbinud Slovakkia. Avatud Eesti Fondi kutsel Tallinnas viibinud kodanikuaktivist Fedor Blascak ütles, et Venemaa toetajaid on riigis umbes 15 protsenti.

"Peamine Vene desinformatsiooni allikas on Bratislava Venemaa saatkonna koduleht Facebookis, mis viimasel aastal riputas välja üle 5000 postituse. See on mehhanism, kus Venemaa saatkond võtab GRU loodud postituse ja levitab narratiive ning teised isikud ja allikad võtavad need üle ning levitavad väga laiale jälgijaskonnale," ütles Blascak.

Ajalooliselt on Venemaasse soosivalt suhtutud ning seetõttu pole imestada, et juhtivpoliitikud Vene propagandasõnumeid võimendavad Facebooki kaudu.

"Tipp-poliitikud, peaminister ja ministrid, kes on põhimõtteliselt Kremli seisukohtade ja narratiivide ning Vene propaganda allikad, sest nad on ju ühiskonnas suured eeskujud. Seega tipp-poliitik võtab seisukoha, mis kajab Kremli propagandast ning võtab peagi üle ringhäälingu peamise kanalina, ja see juhtub peagi, siis see on suurim oht Slovakkia ühiskonna vastupanuvõimele," lausus Blascak.

Kui Slovakkias levitavad Vene propagandat juhtivpoliitikud, siis USA-s vaid mõni üksik rahvaesindaja.

"See idee, et peaksid kulutama rohkem raha kodumaal, nagu näiteks lõunapiirile, siis see on autentne USA arvamus, kuid Venemaa võimendab seda jõudsalt, ka ümberpakituna. Mõned narratiivid tulevad tagasi, öeldes, et Zelenski lihtsalt jätkab lisaraha palumist, ning on näha, kuid see narratiiv kaevub sisse, et ta on tänamatu saadud toetuse eest," ütles Schafer.

"See on väike poliitiline klass, kes neid argumente levitab, kuid väga häälekas. Kui vaatasime kongressi liikmete top 100 Twitteri postitust, taaspostitust ja seotust Ukraina puhul, siis 94 protsenti sajast kõige rohkem taasesitatud säutsudest olid Ukraina toetamise vastu. Aga need tulid vaid viielt inimeselt, kellel on meeletu jälgijaskond," lisas ta.

Kuigi USA-s on aktiivne kodanikuühiskond, siis ei ole sealt kostnud nii tugevat initsiatiivi propagandavastaseks võitluseks. See on ka keerulisem, kui pole nii selget vastast nagu Slovakkias. Kui Slovakkia peaminister Robert Fico teatas, et riik ei toeta Tšehhi algatatud Ukraina mürsuostu initsiatiivi, siis Blascsak tuli oma mõttekaaslastega ideele, kuidas valitsusele ninanipsu mängida.

"Teadsime, et see võib olla võimalus ühiskonnas haarata poliitiline moment, kui tuleme välja ühisrahastuskampaaniaga, et ühineda Tšehhi initsiatiiviga. Kampaania sõnum oli, et kui mitte valitsus, siis meie. See oli viis, kuidas kodaniku ühiskonna pingutuse kaudu saab riik ühineda valitsuste vahelise Tšehhi initsiatiiviga," lausus Blascak.

Kampaanias kasutati natside vastu võidelnud ja holokausti üle elanud riigi üht tuntuimat inimest, 99- aastast Otto Šimkot, kes rõhutas, et Ukraina võitleb natsisakslastega võrreldavate venelastega. Ja Fico ei ole sellele kuidagi suutnud reageerida.

"Kõik teavad, mis asi on sõda ja pole vajadust selgitada, et see on kohutav. Nendega polnud võimalik läbi rääkida. Nad tuli alistada. See kogemus teisest maailmasõjast kehtib ka Ukraina puhul," ütles Šimko.

Slovakid on suutnud koguda neli miljonit eurot ja kokku leppida Tšehhi valitsusega viisi, kuidas selle raha eest laskemoona osta.