Hispaania annab Venezuela opositsioonijuhile asüüli

González Urrutia lahkus laupäeval Hispaania õhujõudude lennukiga Venezuelast, olles enne seda end mitu päeva Caracases Hispaania saatkonnas varjanud.

Venezuela valimistel president Nicolás Maduro vastu kandideerinud opositsionäär Edmundo González Urrutia on teel Hispaaniasse, ütles Hispaania välisminister pühapäeval.

"Edmundo González lendab tema enda palvel Hispaania õhujõudude lennukiga Hispaaniasse," ütles minister José Manuel Albares ja lisas, et Hispaania austab kõigi venetsueellaste poliitilisi õigusi.

Venezuela valitsus ütles laupäeval, et Madurole võidu toonud 28. juuli valimiste tulemused vaidlustanud González Urrutia lahkus riigist, et Hispaanias poliitilist varjupaika paluda.

Venezuela kohus andis esmaspäeval välja tema vahistamismääruse, mille aluseks on opositsiooni väide, et autoritaarne vasakpoolne president Maduro ja tema liitlased võltsisid presidendivalimiste tulemusi ja tegelik võitja on González Urrutia.

Opositsioonikandidaat oli end kuu aega avalikkuse eest varjanud ja eiranud kolme kutset prokuratuuri ilmuda, sest kartis, et see maksaks talle vabaduse.

"Pärast vabatahtlikku Caracase Hispaania saatkonda pakku minekut mõne päeva eest palus ta Hispaania valitsuselt poliitilist varjupaika," ütles Venezuela asepresident sotsiaalmeedias ja lisas, et Caracas nõustus tagama tema ohutu lahkumise.

Ka opositisoonipoliitiku advokaat José Vicente Haro kinnitas, et González Urrutia lahkus riigist ja on teel Hispaaniasse.

Venezuela on olnud poliitilises kriisis sestpeale, kui võimud kuulutasid Maduro presidendivalimiste võitjaks.

Riiklik valimisnõukogu (CNE), mille liikmed on Madurole ustavad, kinnitas 2. augustil tema võitu, öeldes, et president kogus 52 protsenti häältest. CNE keeldus aga avaldamast täpseid tulemusi, väites, et andmetesse on häkitud. Vaatlejate sõnul ei ole häkkimise kohta tõendeid.

Opositsioon avaldas seepeale valimisjaoskondadest saadud tulemused, mille järgi sai González Urrutia 67 protsenti häältest. Maduro partei väitel on need võltsitud.

Mitmeid Venezuela opositisooniliikmeid kaitsnud advokaat Joel Garcia ütles, et kui González Urrutiale esitataks kohtus süüdistus kõiges, milles valitsus teda süüdistab, ootaks teda 30-aastane vanglakaristus.