"Impulss" Sindis: osa töö kaotanutest ootab juba kuid saamata tasu

Kui "Impulsi" võttegrupp sõitis augusti lõpus Sinti, oli see tekstiiliettevõttes Qualitex töötanud naiste jaoks viimane õlekõrs, kuna nad on istunud pool suve kodus ning oodanud, et nende tööandja maksaks ära lubatud palgad. Mitme tööandja tegevuse kokku tõmbamine on väiksele kohale hoop.

Pärnust 13 kilomeetri kaugusel asuv pisike Sindi on mitu aastat kestnud majanduskriisis ilmselt üks tugevamini räsitud linn. Ainuüksi sel suvel on kahes tehases töö kaotanud rohkem kui poolsada inimest. Lisaks tekstiilitööstusele Qualitex on tootmise kokku tõmmanud Pajo trükikoda.

"Kui sakslane või rootslane tahab osta mingit asja, siis tal peab olema põhjus, miks ta seda toodet ostab ja miks ta seda peaks meie käest ostma. Ja kui meie toodame kallimalt kui näiteks Rootsi või Poola trükikoda, siis ma tõesti ei näe ühtegi põhjust, miks nad peaksid seda toodangut meie käest ostma," selgitas Pajo omanik Ain Pajo.

Üle 20 aasta tegutsenud trükikoda on Pajo perekonna ettevõtmine. Põhiliselt ekspordile keskendunud firmal lõi jalad alt transpordi- ja energiakulude suurenemine, trükikoja asukoht ja kõrged maksud.

"Maksud on nagu niisugune üldine häving ja nüüd, mida kaugemal sa keskustest oled, seda rohkem sind mõjutab. Kui sa ettevõtlusega tegeled, siis on sul vaja seda keskkonda, mis sul on, on vaja inimesi, on vaja raha ja kõik need on pöördvõrdelises sõltuvuses kaugusest pealinnast. Mida kaugemal oled, seda vähem on sul inimesi, keda sul tööle võtta, seda vähem on sul raha ja seda kehvem on see üldine keskkond," rääkis ettevõtja.

Sel suvel tuli Pajol koondada 22 inimest. Allesjäänud töötajaid saab kokku lugeda ühe käe sõrmedel.

"Kui majanduslik olukord on kehv, siis esimene asi: hobid kokku, reklaamid kokku ja see tähendab, et ka meie tulud tõmmatakse kokku. Kui sa seda kannatad seal aasta-kaks, siis elad üle, aga praegu on see aeg lihtsalt nii pikale veninud, et tuleb lihtsalt otsus ära teha."

Kokku on viimase 12 kuu jooksul Sindis asuvad ettevõtted koondanud juba üle 90 inimese.

Sindi üks suuremaid tööandjaid oli veel eelmise aastani tekstiilitootja Qualitex. Esimesed märgid firma hapust seisust jõudsid töötajateni eelmisel sügisel.

"Kuskil aasta tagasi hakkas mingi niisugune sumin pihta, kui need esimesed töötajad koondati. Tihti võeti mingid niisugused otsused vastu, mis minu arust on valed otsused. Siis oli järgmine sats, väga oluline tsehh pandi kinni. Kusjuures need töötajad ei ole kõik veel oma koondamisrahagi kätte saanud," jutustas 2,5 aastat Qualitexis töötanud Viktoria.

Oktoobris sai koondamisteate 36 Qualitexi inimest. Kui allesjäänud circa 30 töötajat 15. juunil vabrikusse tulid, saadeti nad ootamatult koju ja jäeti mitmeks nädalaks teadmatusse.

"Seda, et see juhtub lihtsalt ühel päeval uste sulgemisega, ilma infota, et meile palka ei maksta, meid ei hoiatanud mitte keegi," sõnas 23 aastat ettevõttes töötanud Anna.

"Impulsi" kaamera ette kogunes kaheksa töötajat, kuid tegelikult on hädalisi üle 30. Meedia on nende inimeste jaoks viimane lootus, sest neile on maksmata jäetud kolme kuu palk. Kui töötajad saadeti koju, püüdsid nad kohe kontakti võtta juhtidega.

17 aastat Qualitexis töötanud Marina sõnul ei võetud nendega kuu aega ühendust. "Nad ei võtnud vastu kõnesid ega vastanud meilidele. Ma kirjutasin korduvalt. Mingisugust vastust ei tulnud. Täielikult ignoreerisid."

Qualitexi omanik on ettevõtja Kristi Täht, kes ostis tekstiilifirma 2014. aastal. Samal aastal valiti ta parimaks naisettevõtjaks. Isegi USA-s turu vallutanud ettevõtja on varem meedias silma jäänud julgete väljaütlemistega, näiteks teatas ta Eesti Ekspressile antud intervjuus, et ei ole rikkaid ja vaeseid inimesi, on lollid ja vähem lollid. Aga "Impulsil" on temalt sõnade kätte saamisega raskusi. Palve peale kommenteerida asjaolu, et Qualitex on äriregistri andmetel likvideerimisel, vastas Täht: "Teate, kui te soovite mingit infot, olge head, aga pange need küsimused mulle meili, et kui te soovite mingit infot minu käest."

Alles siis, kui töötajad lubasid meediasse pöörduda, hakkas Qualitexi juhatus nendega dialoogi pidama. Seepeale kutsuti augusti alguses kokku koosolek, kus teatati, et firma läheb ilmselt pankrotti ja töötajad koondatakse. Tegelikkuses teadmatus jätkus.

"Meid käsitletakse töötavate inimestena, meil on kehtivad lepingud, ettevõte justkui tegutseb, aga tegelikult me ei tööta ega saa palka," rääkis Anna, kes kuulis töötukassast, et koondamisavaldust pole esitatud.

Tori vallavanem Lauri Luur nentis, et kohalikel võib olla keeruline leida Pärnu linnas või selle läheduses sarnast tööd ning paljud peavad ilmselt ümber õppima.

Pärast "Impulsi" võttegrupi käiku Sinti hakkas jää sulama ja praeguseks on töötajatel lõpuks koondamisteated käes, aga saamata jäänud töötasu ja hüvitist ootavad nad siiani. Kirjalikus vastuses teatas Kristi Täht, et tegi vea, sest uskus, et Eestis on võimalik tekstiilitööstusettevõtet arendada, aga siinsete energiahindade, inflatsiooni ja üldise majanduspoliitika tingimustes ei ole see paraku siiski tema arvates tehtav.

Tähe arvates on ebaõiged väited, et töötajatele on kuidagi eraldi lubatud midagi maksta või neid on hoitud infosulus. Tema arvates on töötajad teadlikud, et ettevõttel raha ei ole ja ainuke võimalus töötasu kätte saada on pankrotimenetluse kaudu.

ERR.ee avaldab Kristi Tähe vastuse "Impulsile" täismahus.

Tere Lgp Anna Pihl !



Tegin mõned aastad tagasi olulise vea ja uskusin, et Eestis on võimalik tekstiilitööstusettevõtet arendada. Eesti energiahindade, inflatsiooni ja üldise majanduspoliitika tingimustes ei ole see paraku siiski tehtav. Rasked otsused inimeste koondamise ja tegevuse lõpetamise osas tulnuks teha varem, kuid ettevõte on selle omanikule nagu oma laps, usud ja loodad kuni viimase hetkeni, lükkad raskeid otsuseid edasi, tahad säilitada neidsamu töökohti, mida väljaspool pealinna niigi vähe. Töötajatel on õigus olla kriitiline, keegi ei soovi kaotada tööd, mille tegemiseks on tal kvalifikatsioon ja oskused.

Ebaõiged on siiski väited, et töötajatele on kuidagi eraldi lubatud midagi maksta või neid on hoitud infosulus. Töötajad on teadlikud, et ettevõttel raha ei ole ja ainuke võimalus töötasu kätte saada on pankrotimenetluse kaudu. Siit ka vastused Teie küsimustele. Minu poolt palgatud ühingu likvideerimisega likvideerija tegeleda ei jõudnud, kuna seis oli juba nii kriitiline, et tuli kohe pankrotiavaldus esitada. Töötajate õigused saada saamata töötasu ongi kaitstud läbi pankrotimenetluse.

Ilmselt on paljudel inimestel raske mõista, et töötajatele ei maksa palka mitte konkreetne tööandja, vaid klient. Rahvusvahelise kliendi jaoks ei ole eesti tootja aga enam konkurentsivõimeline, sest meist on saanud kallis riik. Lihtsad ei ole ka seisud kliendil endal, paljud neist on sattunud ise raskusesse, mis on mõjutanud ka Qualitexi tegevust. Tavaline eesti ekspordile orienteeritud ettevõtte olukord. Aga see kõik on teooria. Praktikas on ettevõtte oma tegevuse lõpetanud. Olen kaotanud Qualitexi tegevuse lõpetamisel kogu oma vara ja mälestuseks jäävad eraisikuna võetud laenud.

Palun teil võimalusel vaadata suuremat pilti, mis toimub eesti majanduses, eeskätt just meie piirkonna energiahindadega, kui suur on olnud inflatsioon jne. Qualitex saab küll häbimärgistatud, aga poole aasta pärast on Eestimaal samasuguseid lugusid kümneid, võib olla sadu.



Tänan!



Lugupidamisega,

Kristi Täht

ETV saade "Impulss" arutleb täna Eesti majanduse nigela seisu üle.